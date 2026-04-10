Hallaron sin vida a una mujer desaparecida a la vera del Río Salado en Junín

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En la mañana de este viernes, efectivos de la DDI Junín hallaron el cuerpo sin vida de una mujer a orillas del río Salado, en la zona del Parque Borchex. La víctima fue identificada horas después como Vanesa Gandini, de 49 años, oriunda de Chacabuco, que vivía en Junín desde hacía más de un año y era buscada desde el jueves tras una denuncia realizada por su familia. El hallazgo se produjo luego de un amplio operativo que incluyó rastrillajes por agua con un gomón y la participación de más de diez policías y Bomberos. Una vez encontrado el cuerpo, intervino Policía Científica junto a personal de Fiscalía, mientras se montaba un perímetro restrictivo que llamó la atención de los vecinos que circulaban por el espacio verde.