viernes, abril 10, 2026
18.6 C
Nueve de Julio
viernes, abril 10, 2026
18.6 C
Nueve de Julio
General

Hallaron sin vida a una mujer desaparecida a la vera del Río Salado en Junín

El secretario de Seguridad municipal, Mario Olmedo, confirmó a La Verdad tanto la identidad de la mujer como la denuncia previa por desaparición.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

En la mañana de este viernes, efectivos de la DDI Junín hallaron el cuerpo sin vida de una mujer a orillas del río Salado, en la zona del Parque Borchex. La víctima fue identificada horas después como Vanesa Gandini, de 49 años, oriunda de Chacabuco, que vivía en Junín desde hacía más de un año y era buscada desde el jueves tras una denuncia realizada por su familia. El hallazgo se produjo luego de un amplio operativo que incluyó rastrillajes por agua con un gomón y la participación de más de diez policías y Bomberos. Una vez encontrado el cuerpo, intervino Policía Científica junto a personal de Fiscalía, mientras se montaba un perímetro restrictivo que llamó la atención de los vecinos que circulaban por el espacio verde.

 

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6187

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR