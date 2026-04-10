Hallaron muerta en las Heras a la adolescente de 14 años que buscaban en Merlo

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Una adolescente de 14 años que era intensamente buscada en Merlo fue hallada muerta en un descampado de Las Heras, en un caso que generó fuerte conmoción e interrogantes en la investigación. Se trata de Maitena Luz Rojas Garófalo, vista por última vez el miércoles por la mañana en la puerta de la Escuela Secundaria N°16. Según relató su familia, llegó al colegio con su hermana mayor, pero le pidió que ingresara mientras ella se quedaba a saludar a una amiga. Nunca entró al establecimiento. Las cámaras de seguridad la registraron a las 8:20 caminando por calle Bicentenario hacia el Hospital Héroes de Malvinas, a diez cuadras de la escuela. Desde ese momento se perdió su rastro.

Maitena salió de su casa con 40.000 pesos y la tarjeta SUBE, pero dejó su celular, nueve cartas de despedida para familia y amigos, y varios mails programados para que recibieran sus allegados. Tras analizar el teléfono, los peritos encontraron mensajes de números de Paraguay que la habrían instigado a hacerse daño mediante una especie de “juego”, según fuentes del caso. El cuerpo fue encontrado en un descampado de Las Heras. Los primeros indicios señalan que habría viajado en el tren Sarmiento desde Merlo hasta ese distrito y que se quitó la vida ahorcándose en un árbol, aunque la Justicia aún trabaja para determinar las circunstancias del hecho.