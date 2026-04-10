Falleció un adolescente de 16 años tras chocar con su cuatriciclo en Quequén

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Un adolescente de 16 años murió este jueves en Quequén producto de las graves heridas que sufrió en un accidente con el cuatriciclo que conducía. . Tras el impacto, el joven fue trasladado al Hospital Municipal, donde falleció horas más tarde. Según informó Ecos Diarios de Necochea, el menor, de apellido Malvarez, pertenecía a una familia radicada en Quequén. Desde la Fiscalía de turno indicaron que se iniciaron las gestiones para la ablación de órganos, de acuerdo con la decisión tomada por los padres del adolescente.