Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología en homenaje a Bernardo Houssay

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Cada 10 de abril, el mundo conmemora el Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología, una fecha proclamada por la Conferencia General de la UNESCO en 1982. La jornada rinde homenaje al nacimiento del doctor y científico argentino Bernardo Alberto Houssay y busca destacar el papel fundamental de la ciencia y la tecnología en la vida diaria, en el progreso de las sociedades y en la búsqueda de soluciones a los desafíos globales.

Bernardo Houssay: legado científico y educativo

Nacido en Buenos Aires el 10 de abril de 1887, Houssay fue médico, farmacéutico, fisiólogo y docente, reconocido internacionalmente por sus estudios sobre el sistema endocrino y su influencia en el metabolismo. Su descubrimiento sobre el papel de la hipófisis en el metabolismo de los azúcares revolucionó el tratamiento de la diabetes y le valió el Premio Nobel de Medicina en 1947, siendo el primer latinoamericano en recibir esta distinción en ciencias.

Además, Houssay fue uno de los impulsores del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), institución clave para el desarrollo científico argentino, y promovió un sistema de investigación independiente, sólido y comprometido con el bien público.

Ciencia, tecnología y sociedad

La celebración del Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología es una oportunidad para reflexionar sobre cómo la ciencia transforma la vida cotidiana: desde la salud y la educación hasta la producción de alimentos, la comunicación, el transporte y la preservación del medio ambiente.

En un mundo marcado por cambios rápidos, la ciencia es esencial para enfrentar enfermedades, diseñar ciudades sostenibles, garantizar energía limpia, monitorear el clima y desarrollar tecnologías que mejoren la calidad de vida. La formación en áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) resulta fundamental para preparar a las nuevas generaciones.

Argentina y su compromiso con la ciencia

El país cuenta con una sólida tradición científica, con figuras reconocidas internacionalmente como César Milstein, Luis Leloir, Sara Rietti, Gabriela González y Andrea Gamarnik. Instituciones estatales, universidades públicas y centros de investigación trabajan constantemente para fortalecer un modelo de desarrollo basado en el conocimiento.

El 10 de abril no solo recuerda la importancia de invertir en ciencia como inversión de futuro, sino que también homenajea a investigadores y científicas que dedican su vida a la generación de conocimiento en beneficio de toda la sociedad. Celebrar esta fecha significa reafirmar que la ciencia es una herramienta esencial para construir un mundo más justo, saludable y sostenible.