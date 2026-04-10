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Crece la alerta por acoso en redes y grooming: Los menores cada vez más expuestos en internet

El objetivo no es prohibir internet, sino acompañar: generar confianza para que los chicos cuenten lo que les pasa y que los adultos sepan intervenir a tiempo antes de que el acoso o la manipulación virtual escalen.

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El acoso en redes y el grooming se afirman como dos de los mayores riesgos para chicos y adolescentes en el mundo digital. Especialistas advierten que el acceso temprano a celulares, la falta de supervisión y el uso intensivo de plataformas pospandemia los dejan expuestos a hostigamiento entre pares y al contacto con adultos que buscan manipularlos. El grooming es un delito en Argentina desde 2013: adultos que falsean su identidad para ganar confianza, pedir fotos íntimas o concretar encuentros, y luego extorsionan o amenazan para mantener el secreto. El ciberacoso, en tanto, incluye insultos, rumores, exclusión de grupos y difusión de imágenes sin consentimiento. A diferencia del bullying escolar, no tiene horario y se replica al instante. Las señales de alerta son cambios de conducta, ocultamiento del celular y bajo rendimiento escolar. Los expertos recomiendan hablar en casa sobre los riesgos, configurar la privacidad, no compartir datos personales y denunciar ante sospechas a la línea 137 o en fiscalías especializadas en delitos informáticos.

 

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