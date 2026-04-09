Retiran la basura de un basural transitorio del barrio ‘Ex-Corralón’

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La Municipalidad de Nueve de Julio emitió un comunicado oficial en el que aclara la presencia de residuos en el corralón municipal, situación que generó comentarios y publicaciones en redes sociales y distintos medios.

Según se informó, la disposición de residuos en el corralón se realizó de manera excepcional y transitoria debido a las intensas lluvias registradas en las últimas semanas. Estas precipitaciones provocaron que el acceso habitual al predio del basural se volviera intransitable, generando un alto riesgo de daños mecánicos a los camiones y poniendo en riesgo la continuidad del servicio de recolección.

Frente a esta situación, y con el objetivo de garantizar la prestación del servicio y evitar mayores inconvenientes operativos, se dispuso momentáneamente la descarga de residuos en el corralón municipal.

El comunicado subraya que esta medida fue estrictamente temporal, y desde ayer se iniciaron las tareas de retiro y traslado de los residuos hacia su disposición final correspondiente.

Asimismo, la Municipalidad aclaró que bajo ningún concepto esta acción responde a una decisión deliberada o permanente, sino a una medida adoptada exclusivamente ante las condiciones climáticas adversas.