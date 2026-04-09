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Pasteur celebra 117 años de fundación con acto oficial y reconocimientos

El cierre del evento estará a cargo de "El Chimi", que ofrecerá un show de baile para todos los presentes.

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La localidad de Pasteur, en el distrito de Lincoln, conmemorará este sábado 11 de abril su 117 aniversario de fundación con un acto oficial que contará con la presencia de autoridades municipales, instituciones intermedias y educativas, y vecinos de la comunidad.

El evento, que se realizará a las 17 horas en la plaza General San Martín, incluirá mensajes oficiales del intendente Salvador Serenal y del delegado local, así como reconocimientos a vecinos que han dedicado décadas de su vida a oficios que benefician a la comunidad. Además, habrá presentaciones artísticas a cargo del taller municipal de niños, la Agrupación Renacer, Lucila Carrizo, danza clásica, batucada municipal, Tito Acuna, muestra de zumba, Peña del festival y Maximiliano Acuña, entre otros.

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