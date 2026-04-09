La carne vacuna sigue en alza: Subió un 10,6% en marzo y acumula un 68,6% en el último año

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La carne vacuna sigue siendo uno de los productos que más ha subido de precio en Argentina. Según el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA), en marzo el precio de la carne vacuna aumentó un 10,6% respecto a febrero, y acumula un incremento del 68,6% en los últimos doce meses, muy por encima de la inflación del 33,1% en el mismo período. La suba se debió al encarecimiento de la hacienda de consumo, con aumentos del 9,4% en la carne de novillito, 12,8% en la de novillo y 12,7% en la de vaquillona y ternera. Los cortes que más subieron fueron la carne picada (20,4%), la carnaza común (17,7%) y la falda (13,4%).

Algunos cortes, como el lomo y la colita de cuadril, son más caros en supermercados, mientras que otros, como el asado y la falda, son más económicos en grandes superficies.