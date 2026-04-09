Inscripciones abiertas para la 35ª edición de los Juegos Bonaerenses en Lincoln

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La Municipalidad de Lincoln informa que hasta el viernes 15 de mayo permanecerán abiertas las inscripciones para la 35ª edición de los Juegos Bonaerenses, en las categorías Jóvenes, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad. El certamen se realizará en tres instancias: local, regional e interregional, y la etapa final tendrá lugar en Mar del Plata en octubre. Quienes deseen participar pueden inscribirse en el Ateneo Cultural para las disciplinas de Cultura, o en la Oficina de Deportes para Deportes. También habrá jornadas de inscripción en las localidades de Pasteur, Roberts, Martínez de Hoz, El Triunfo, Arenaza y Bayauca.

Entre las novedades de este año, se destacan la incorporación de nuevas categorías en ajedrez, handball, gimnasia, patín y vóley, y la continuidad de las categorías para trasplantados en atletismo, natación y tenis de mesa.