El Concejo Deliberante de Nueve de Julio respaldó el mantenimiento del cajero automático en La Niña

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El Concejo Deliberante de Nueve de Julio aprobó por unanimidad una resolución que rechaza la decisión del Banco Provincia de retirar el cajero automático ubicado en la localidad de La Niña, destacando su carácter esencial para la comunidad.

La medida surge en respuesta a los reclamos de vecinos y autoridades locales, quienes argumentaron que la ausencia del servicio genera dificultades económicas y sociales significativas, especialmente para jubilados y pequeños comerciantes.

La inicitgiva de resplado fue presentada por la UCR.

Durante el debate, los concejales recordaron antecedentes similares ocurridos en 2012-2013, cuando la movilización de la comunidad logró evitar el cierre del cajero. En esta oportunidad, se destacó que el Estado y la banca pública tienen un rol fundamental en garantizar la equidad y el acceso a servicios básicos en las localidades del interior.

El concejal impulsor de la resolución, enfatizó que la medida busca evitar que los vecinos tengan que desplazarse decenas de kilómetros para realizar operaciones bancarias, generando gastos adicionales que afectan directamente a quienes dependen del cajero para su vida cotidiana. Asimismo, resaltó que la banca pública debería priorizar la asistencia a las pymes y a la producción local antes de destinar recursos a acciones que no impactan en la economía diaria de los ciudadanos.

La resolución incluye varios puntos clave:

Expresa el rechazo del Concejo a la decisión del Banco Provincia de retirar el cajero automático de La Niña. Considera el servicio como esencial para la comunidad por razones geográficas, sociales y económicas. Solicita al Banco Provincia la suspensión inmediata de la medida y la revisión del servicio. Instala al Departamento Ejecutivo Municipal a gestionar ante las autoridades provinciales y bancarias la continuidad del cajero. Permite la difusión de la resolución a instituciones locales y provinciales.

El delegado de La Niña, Leandro ‘Nano’ Alvarez señaló a CN que esperan que con el respaldo del Concejo, las autoridades del Banco Provincia reconsideren la medida y aseguren la permanencia del cajero, evitando que la comunidad vuelva a enfrentar dificultades similares.