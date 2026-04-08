Aumento de casos de intoxicación por monóxido de carbono: Un alerta para la población

La intoxicación por monóxido de carbono (CO) es un problema creciente en Argentina, con 130 casos notificados en el país, 59 de ellos en la provincia de Buenos Aires. El CO es un gas inodoro e incoloro que se produce por la combustión incompleta de materiales y puede ser mortal si no se detecta a tiempo. La mayoría de los casos se debe al uso inadecuado o falta de mantenimiento de artefactos de calefacción y cocción. La tendencia es al aumento, con un pico de 487 casos confirmados en la semana 27 de 2025, coincidiendo con un descenso térmico abrupto en varias provincias.