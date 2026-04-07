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La lucha por recuperar el tren de pasajeros Bahía Blanca – Constitución

El servicio, que fue suspendido en marzo de 2023 después de un descarrilamiento con 247 pasajeros a bordo, sigue siendo una opción clave para cientos de personas

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A tres años de la última formación que partió desde Bahía Blanca hacia Plaza Constitución, la posibilidad de recuperar el tren de pasajeros vuelve a colarse en la agenda local.. Víctor Donnet, secretario general de la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles Argentinos y Puertos (APDFA), sostiene que el regreso del servicio no es una utopía. Según él, la vía La Madrid es una alternativa viable, ya que por allí circulan trenes de carga de 30 o 40 vagones de doble circulación sin incidentes. Además, Donnet proyecta una mejora en los tiempos de viaje.

Sin embargo, el camino para su reactivación está lejos de ser inmediato. Los reclamos formales no han tenido eco hasta ahora, y el gremio sigue luchando por la vuelta del tramo Constitución-Bahía Blanca. El servicio original partía de Plaza Constitución, con paradas en Monte, Las Flores, Cacharí, Azul, Olavarría, General La Madrid, Coronel Suárez, Pigüé, Saavedra y Tornquist. La recuperación de este servicio sería un gran avance para la región, ya que el tren es un medio de transporte clave para muchas personas.

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