La ciudad de Buenos Aires elimina planes sociales y los reemplaza por un programa de capacitación y empleo

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El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que eliminará los planes sociales y los reemplazará por un programa de capacitación y empleo, que alcanzará a unas 5 mil personas. La medida, que se implementará en un plazo de un año, busca dejar atrás 20 años de políticas asistencialistas y promover la inserción laboral de los beneficiarios. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, celebró la decisión en redes sociales, escribiendo “Chau intermediarios” y destacando que la ayuda será directa, temporal y con una condición indispensable: capacitarse y trabajar. Según el comunicado oficial, la medida busca “dejar atrás 20 años de políticas asistencialistas que no mejoraban la vida cotidiana y no llegaba en todos los casos a quienes realmente lo necesitan”.

El programa incluirá pagos directos a los beneficiarios, sin intermediarios, y se fijarán criterios claros de permanencia, como requisitos de residencia, situación socioeconómica y nivel de ingresos. Además, se eliminarán 1.274 beneficiarios irregulares y se darán de baja 85 convenios que implicaban un gasto anual de $10 mil millones. La medida busca promover la autonomía económica de los beneficiarios y brindarles la oportunidad de acceder a un empleo digno. “La única salida es el trabajo”, destacó Macri en su mensaje.