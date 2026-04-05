El gol que hizo temblar a La Plata: el festejo se registró como un “Terremoto” en un clásico entre Estudiantes y Gimnasia

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El 5 de abril de 1992, un tiro libre de José Perdomo para Gimnasia y Esgrima frente a Estudiantes no solo abrió el marcador del Clausura, sino que provocó vibraciones registradas por un sismógrafo, dando origen al legendario “gol del terremoto” y al apodo que marcaría su carrera.

Un clásico inolvidable

El 5 de abril de 1992, en el Estadio de entones de Estudiantes, se disputó la séptima fecha del Torneo Clausura de la Primera División argentina. Con el marcador 0-0 hasta los 9 minutos del segundo tiempo, el uruguayo José Perdomo tomó la pelota para ejecutar un tiro libre directo desde 35 metros y sorprendió a todos: la pelota ingresó al arco defendido por Marcelo Yorno, anotando el primer y único gol del partido.

El propio Perdomo recordó el momento:

“El encargado de esos tiros libres era Odriozola, pero ese día le pedí la bola. Cuando vi que la pelota entraba, sentí que la hinchada pegaba un grito impresionante. Miré a la tribuna y vi que se venía abajo. Se me pone la piel de gallina cuando lo recuerdo.”

Gimnasia y Esgrima se quedó con la victoria por 1-0 sobre su clásico rival, Estudiantes.

El gol que hizo temblar a La Plata

El festejo de la hinchada no pasó desapercibido: las vibraciones provocadas fueron registradas por el sismógrafo del Departamento de Sismología e Información Meteorológica del Observatorio Astronómico de La Plata, ubicado a apenas 600 metros del estadio. Aunque técnicamente no alcanzó para ser considerado un terremoto, el movimiento fue suficiente para que se movieran las agujas del equipo de medición, generando un fenómeno único en la historia del fútbol argentino.

Gracias a la repercusión internacional, el hecho llegó a las estaciones de 120 países a través de la red controlada por la United States Geological Survey (USGS). Incluso la cadena estadounidense CNN solicitó el tape del gol con la banda sonora de la hinchada para ilustrar cómo un gol puede generar un registro sísmico.

De esta manera, Perdomo recibió el apodo de “Terremoto”, que lo acompañaría por el resto de su carrera.

José “Terremoto” Perdomo, el hombre detrás del gol

José Batlle Perdomo Teixeira nació el 5 de enero de 1965 en Salto, Uruguay. Centrocampista de gran talento, debutó profesionalmente en Peñarol en 1983 y luego se destacó en el fútbol europeo, primero en el Génova CFC y luego en el Real Betis. Tras su paso por España, regresó a Sudamérica y se unió a Gimnasia y Esgrima, donde coincidió con otra estrella uruguaya, Santiago Ostolaza.

Su habilidad en los tiros libres quedó plasmada para siempre en aquel gol frente a Estudiantes, un momento que lo inmortalizó en la historia del clásico platense y del fútbol argentino.