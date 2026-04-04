Vigilia Pascual: la noche que ilumina la fe y el corazón de la esperanza cristiana

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El Sábado Santo es, para los fieles, un día de recogimiento y oración junto a la tumba de Jesús, marcado por el silencio y la esperanza en la Resurrección. Esta jornada prepara el espíritu de la comunidad para la celebración de la Vigilia Pascual, que se realiza durante la noche y representa el paso de la oscuridad a la luz.

La Vigilia Pascual está estructurada en tres momentos centrales que culminan con la Liturgia Eucarística: la celebración del fuego nuevo, la Liturgia de la Palabra y la Liturgia Bautismal. Cada una de estas etapas simboliza distintos aspectos del misterio pascual y la renovación de la fe.

El fuego nuevo: símbolo de Cristo resucitado

La celebración comienza con la iglesia en penumbras. El sacerdote bendice un fuego nuevo, del cual se enciende el cirio pascual, símbolo de Jesucristo. En este cirio se inscriben el año en curso y las letras griegas Alfa y Omega, representando que Cristo es el principio y el fin del tiempo.

Luego, en una procesión solemne, la luz se transmite a los fieles a través de velas, iluminando progresivamente el templo. Este rito culmina con el canto del Pregón Pascual, un antiguo himno que proclama a Cristo como la luz que vence a la oscuridad.

La Palabra que recorre la historia de la salvación

Tras el rito del fuego, se desarrolla la Liturgia de la Palabra, en la que se leen diversos pasajes bíblicos que narran la historia de la salvación, desde la Creación hasta la Resurrección.

Entre estas lecturas, destaca el relato del libro del Éxodo, que evoca el paso del pueblo de Israel por el Mar Rojo y simboliza la liberación que Dios ofrece a la humanidad, renovada en la figura de Jesús.

Renovación bautismal y vida nueva

La Liturgia Bautismal recuerda la importancia del bautismo como ingreso a la vida cristiana. En los primeros siglos de la Iglesia, era tradición que los nuevos creyentes recibieran este sacramento durante la noche del Sábado Santo, tras prepararse durante la Cuaresma.

En la actualidad, aunque no siempre haya bautismos, se bendice el agua y se recita la Letanía de los Santos, reafirmando la comunión espiritual entre los fieles, los santos y los ángeles. Además, los creyentes renuevan sus promesas bautismales, reafirmando su compromiso con la fe.

Tradiciones y gestos de fe

Entre las costumbres más extendidas, muchas personas llevan velas o agua bendita a sus hogares como signo de bendición y protección. También es habitual encender las velas del bautismo como símbolo de renovación espiritual.

La Vigilia Pascual conserva, así, su profundo significado: una celebración de esperanza, comunidad y renacimiento interior, que invita a los fieles a acercarse a la fe con un espíritu renovado.