Los Madrugadores del 9 celebraron su encuentro 299 en Sábado Santo

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La Corriente de Vida “Madrugadores del 9” celebró este sábado 4 de abril de 2026, Sábado Santo, su encuentro número 299 desde su fundación el 27 de septiembre de 2014. El grupo, conformado por hombres de distintas edades, se reúne cada 14 días a las 7 de la mañana en la Catedral de Nueve de Julio para orar por diversas intenciones personales y comunitarias.

La jornada comenzó con la tradicional oración del Rosario, durante la cual los participantes pidieron por la salud, la paz, la unidad familiar y la fortaleza espiritual de todos los miembros.

Los Madrugadores continúan con su misión de fortalecer la fe y la fraternidad entre los hombres, motivados por el deseo de servir a Dios y a la comunidad. El próximo encuentro se realizará el sábado 18 de abril, manteniendo las puertas abiertas a todos los varones que deseen integrarse a esta comunidad de oración.