domingo, abril 5, 2026
15.5 C
Nueve de Julio
domingo, abril 5, 2026
15.5 C
Nueve de Julio
General

Los Madrugadores del 9 celebraron su encuentro 299 en Sábado Santo

Más de 45 varones participaron en la Catedral de Nueve de Julio de una jornada de oración, fortaleciendo la fe y la fraternidad en la comunidad

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La Corriente de Vida “Madrugadores del 9” celebró este sábado 4 de abril de 2026, Sábado Santo, su encuentro número 299 desde su fundación el 27 de septiembre de 2014. El grupo, conformado por hombres de distintas edades, se reúne cada 14 días a las 7 de la mañana en la Catedral de Nueve de Julio para orar por diversas intenciones personales y comunitarias.

La jornada comenzó con la tradicional oración del Rosario, durante la cual los participantes pidieron por la salud, la paz, la unidad familiar y la fortaleza espiritual de todos los miembros.

Los Madrugadores continúan con su misión de fortalecer la fe y la fraternidad entre los hombres, motivados por el deseo de servir a Dios y a la comunidad. El próximo encuentro se realizará el sábado 18 de abril, manteniendo las puertas abiertas a todos los varones que deseen integrarse a esta comunidad de oración.

 

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6183

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR