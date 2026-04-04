La Justicia desestimó la denuncia de la edil Paladino a Losinno: el presidente de la CEyS iniciará acciones penales y civiles

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La denuncia presentada por la concejal Vanesa Silvana Paladino -LLA- contra el presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Mariano Moreno (CEyS), Matías Losinno, fue desestimada por la Justicia, que concluyó que los hechos denunciados no constituyen delito.

El episodio denunciado ocurrió el 8 de enero en las oficinas de la CEyS, cuando Paladino se presentó para solicitar copias de los reglamentos de los servicios sociales incluidos en su factura eléctrica, como sepelios, ambulancia y telemedicina —este último disponible únicamente en la localidad de Naón. Según relató la concejal ante la Ayudantía Fiscal -Fiscalía 2-, en una primera instancia recibió únicamente el reglamento del servicio de sepelios. Posteriormente, fue derivada a otra oficina donde se le entregó un folleto informativo sobre el servicio de ambulancias —sin firma ni fecha— y se le negó el reglamento del servicio de telemedicina, alegando que no existía obligación de elaborarlo y citando directivas del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).

Según Paladino, durante el intercambio con Losinno, este adoptó una actitud intimidante y hostil, e incluso la incomodó físicamente. Tras el episodio, dejó constancia en el libro de quejas de la cooperativa y, ante la falta de respuestas formales a su presentación, presentó la denuncia judicial.

Tras analizar la causa, la Fiscalía 2 de Mercedes, resolvió desestimar la denuncia, señalando que los hechos denunciados no constituyen delito penal. La decisión incluyó un fuerte llamado de atención a Paladino y a sus pares del bloque, recordándoles que “el Poder Judicial no es el ámbito para dirimir cuestiones propias de la política o de otros organismos, como el INAES en este caso”.

El fallo subraya que cualquier reclamo sobre el funcionamiento, reglamentación o prestación de servicios de la cooperativa debe canalizarse por las vías administrativas correspondientes, dejando de lado la vía penal para estos planteos.

En conversación con Cadena Nueve, Matías Losinno calificó como “muy grave” que la figura de violencia de género sea utilizada como mecanismo de amedrentamiento político, recordando que la denuncia se realizó en plena campaña electoral de la CEyS. Señaló que el uso de estos mecanismos no solo banaliza la situación que viven muchas mujeres víctimas de violencia, sino que también genera un descreimiento social ante denuncias legítimas.

El presidente de la cooperativa adelantó que denunciará a Paladino por falsa denuncia y que iniciará acciones civiles por daños y perjuicios, reafirmando que recurrirá a la Justicia para resguardar su reputación y defender su integridad.