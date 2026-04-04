La Corte de Apelaciones de Nueva York revoca la condena por YPF y despeja riesgos para el sector energético argentino

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La Corte de Apelaciones de Nueva York revocó la condena de USD 16.000 millones contra Argentina por la expropiación de YPF en 2012, fallando a favor de la postura defendida por Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof. El tribunal consideró que el reclamo de fondos como Burford Capital y Petersen Energía no puede ser reconocido bajo la ley argentina y que las decisiones soberanas del Estado, como la expropiación aprobada por el Congreso, prevalecen sobre estatutos empresariales.

El fallo, señala un informe del CEPA- Centro de Economía Política Argentina-, respalda el argumento de Kicillof de que la operación se realizó conforme a la legislación local y que los accionistas no podían demandar en tribunales extranjeros por decisiones soberanas. Aunque Burford Capital anunció que buscará una revisión ante la Corte Suprema de EE.UU. y eventualmente un arbitraje internacional en el CIADI, la expectativa se reduce ante una sentencia de segunda instancia en su contra.

El impacto para la economía y el sector energético argentino es significativo. La resolución elimina un riesgo jurídico sobre las reservas del Banco Central y refuerza los planes de desarrollo de Vaca Muerta, que hoy concentra el 84% de las exportaciones del complejo energético del país, con un valor de USD 10.645 millones entre enero de 2025 y febrero de 2026, representando el 10% de las exportaciones totales argentinas.

Paralelamente, los precios de los combustibles alcanzaron niveles históricos. La nafta súper llegó a USD 1,43 por litro en marzo de 2026, un 52% por encima de su promedio histórico, mientras que la premium y el gasoil subieron 41% y 61%, respectivamente, medidos en dólares. La combinación de conflictos geopolíticos y la apreciación del dólar frente al peso explican, en gran parte, este incremento.

En el plano internacional, Argentina tuvo un rol destacado en la 44ª edición de CERA Week, consolidando su paso de promesa a exportador neto. Horacio Marín, presidente de YPF, proyectó exportaciones energéticas por USD 50.000 millones anuales hacia 2031, mientras que expertos internacionales destacaron el potencial de Vaca Muerta para cubrir vacíos de producción en EEUU y expandir el mercado regional, especialmente hacia Brasil y Chile.

El aumento de la producción se acompaña de un récord en exportaciones, que totalizaron USD 12.663 millones entre enero de 2025 y febrero de 2026. Este crecimiento responde tanto al contexto internacional como a la infraestructura energética estratégicamente planificada y ejecutada entre 2022 y 2023, incluyendo proyectos como el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, la reapertura del Oleoducto Trasandino y la ampliación de capacidad de evacuación de crudo mediante Oldelval.

En el sector eléctrico, los desafíos persisten en transporte de energía y financiamiento del sistema. La expansión de las energías renovables depende de nuevas líneas de alta tensión, mientras la energía nuclear enfrenta debates sobre extensión de vida útil y desarrollo de nuevos reactores. El mercado eléctrico mayorista sigue sujeto a discusión sobre tarifas y subsidios, pilares esenciales para la viabilidad financiera del sector.

En materia regulatoria, durante abril de 2026 se destacan: la licitación de importación de GNL para cubrir picos de demanda invernal, nuevos cuadros tarifarios que excluyen al GNL subsidiado, la suspensión del aumento del impuesto a los combustibles, incremento voluntario del corte de bioetanol en naftas, y ajustes de tarifas eléctricas y de gas que reflejan la inflación y los precios del Plan Gas.Ar.

El informe del CEPA subraya que los recursos naturales por sí solos no generan desarrollo: la planificación política, la infraestructura y la inversión estratégica son la clave para convertir la energía en una herramienta de soberanía y crecimiento económico.