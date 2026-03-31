Sofía Guaragna: “Educar para cooperar y no para competir” como eje frente a la violencia adolescente

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En el programa Despertate, emitido por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, se abordaron recientes episodios de violencia escolar que generan preocupación a nivel nacional. Uno de los casos ocurrió en San Cristóbal, provincia de Santa Fe, donde se investiga un posible cuadro de acoso escolar, mientras que otro hecho impactante tuvo lugar en el colegio Ciudad Jardín de El Palomar, donde alumnos realizaron un simulacro de fusilamiento en el patio de la institución para presentar un buzo que identifica a la Promo 2026.

Ante este escenario, el conductor Gustavo Tionetti entrevistó a la psicóloga Sofía Guaragna, quien brindó un análisis profundo sobre las conductas adolescentes, el bullying y el contexto social actual.

Violencia sistemática y salud mental

La profesional explicó que el bullying es una forma de violencia reiterada, que puede ser tanto física como psicológica, y remarcó que estos fenómenos deben entenderse desde una mirada amplia:

“La salud mental es compleja y muchas veces no sabemos cómo reaccionar cuando ocurren estos hechos. No se trata solo de buscar culpables, sino de reflexionar sobre qué lugar le damos hoy a la salud mental en la sociedad”.

La especialista subrayó que el problema es multifactorial y que involucra a distintos actores: la familia, la escuela y el propio adolescente. “Es un trípode. No se puede dejar toda la responsabilidad ni en la escuela ni en los padres”, afirmó.

El caso del simulacro en El Palomar

Uno de los hechos más resonantes fue el simulacro de fusilamiento realizado por estudiantes, con armas de juguete y una puesta en escena que generó alarma en la comunidad educativa.

Guaragna interpretó el episodio como una manifestación de dinámicas sociales más profundas:

“Vivimos en una sociedad que fomenta la competencia más que la cooperación. Todo el tiempo se marcan jerarquías, quién es mejor que quién, y eso genera violencia”.

Además, señaló que este tipo de representaciones, aunque se presenten como “teatro” o “broma”, reflejan desigualdades simbólicas y naturalizan roles de poder.

Adolescencia, soledad y tecnología

La psicóloga también advirtió sobre el impacto del contexto actual en los adolescentes:

Mayor aislamiento social

Dificultad para expresar emociones

Uso excesivo de pantallas

Falta de vínculos cara a cara

“Los adolescentes están muy solos. Muchos atravesaron la pandemia en etapas clave de su desarrollo y hoy les cuesta comunicarse”, explicó.

En ese sentido, cuestionó el uso desmedido de la tecnología: “Creemos que estamos conectados, pero en realidad estamos cada vez más aislados”.

Durante la entrevista, también se planteó la falta de tiempo de los adultos como un factor significativo. Rutinas aceleradas, múltiples trabajos y estrés cotidiano reducen los espacios de diálogo con los hijos.

Guaragna fue contundente:

“Los chicos necesitan presencia. Si no se construye un vínculo en la infancia, después en la adolescencia es mucho más difícil”.

Prevención y responsabilidad compartida

La especialista insistió en la necesidad de cambiar el enfoque: pasar de la búsqueda de culpables a la prevención.

“Siempre que ocurre algo grave, alguien tiene que tener la culpa. Pero lo importante es preguntarnos qué podemos hacer para que haya menos casos”, señaló.

Entre las principales medidas preventivas, destacó:

Fomentar el diálogo en la familia

Mayor participación de los padres en la escuela

Promover actividades sociales y deportivas

Limitar el uso de pantallas

Fortalecer la educación emocional desde la infancia

Una sociedad que debe repensarse

Finalmente, Guaragna llamó a una reflexión más profunda sobre el modelo social actual:

“Los chicos aprenden de lo que ven. Si la sociedad está atravesada por la competencia, la descalificación y la violencia, eso se va a replicar”.

En ese sentido, destacó la importancia de recuperar valores como la cooperación, la empatía y el compromiso comunitario.

El mensaje fue claro: la violencia escolar no es un hecho aislado, sino el reflejo de una sociedad que necesita revisarse y actuar de manera conjunta para prevenir futuras situaciones.