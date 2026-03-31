Se entregaron certificados de robótica e impresión 3d a jóvenes en San Cayetano

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En la tarde de este lunes, la Municipalidad de Nueve de Julio llevó adelante el acto de entrega de certificados a los alumnos que participaron de los cursos de Robótica e Impresión 3D, en un sencillo encuentro desarrollado en el Centro de Desarrollo Socio Productivo San Cayetano.

La ceremonia fue encabezada por la intendenta municipal, María José Gentile, quien, junto a funcionarios de su gabinete, acompañó a niños, adolescentes y sus familias en el cierre de estas propuestas formativas que despertaron un marcado interés en la comunidad.

Ambas capacitaciones estuvieron destinadas a jóvenes de entre 8 y 15 años, quienes a lo largo de los talleres pudieron incorporar herramientas vinculadas a las nuevas tecnologías, en un contexto educativo dinámico y participativo.

En el caso del taller de Robótica, se trabajaron contenidos orientados al desarrollo del pensamiento lógico y la resolución de problemas mediante el uso de kits educativos. Por su parte, el curso de Impresión 3D avanzó en su etapa práctica, logrando una muy buena respuesta por parte de los alumnos, que pudieron experimentar con el diseño y la materialización de sus propias creaciones.

Desde el municipio destacaron la importancia de promover este tipo de espacios de formación, subrayando que contribuyen a fomentar la creatividad, la innovación y el desarrollo de habilidades fundamentales para afrontar los desafíos del futuro.