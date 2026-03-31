Fuerte inversión y crecimiento histórico: la Cooperativa de Los Toldos arrancó 2026 en alza

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La Cooperativa de General Viamonte presentó el balance correspondiente al primer trimestre de 2026, con resultados que reflejan un fuerte impulso en infraestructura, innovación tecnológica y ampliación de servicios para sus asociados.

Uno de los ejes principales fue el inicio de una obra estratégica en la subestación eléctrica ubicada en Los Toldos.

Allí se están instalando nuevos reguladores de tensión, con una inversión que supera los 370 millones de pesos. Desde la entidad señalaron que esta mejora permitirá optimizar la calidad del servicio y garantizar mayor estabilidad en el suministro eléctrico.

En paralelo, la cooperativa avanzó en la modernización de su red y en la incorporación de nuevas herramientas digitales, orientadas a mejorar la atención y la experiencia de los usuarios. Entre estas iniciativas se incluyen mejoras en plataformas de gestión y la optimización de los sistemas de conectividad.

Otro dato destacado del período fue el crecimiento sostenido en la cantidad de usuarios, especialmente en los servicios de internet y telecomunicaciones, alcanzando cifras récord para la institución. Este aumento responde, en parte, a la expansión de la cobertura y a la mejora en la calidad del servicio brindado.

Además, durante los primeros meses del año se reforzaron distintos programas sociales y beneficios para los asociados, consolidando el rol de la cooperativa no solo como prestadora de servicios, sino también como actor clave en el desarrollo comunitario.

Desde la conducción remarcaron que el objetivo para lo que resta del año es continuar con el plan de inversiones, profundizar la transformación tecnológica y seguir ampliando la base de usuarios, manteniendo estándares de calidad y cercanía con la comunidad.

El balance del primer trimestre deja así un panorama positivo para la cooperativa, que se posiciona con perspectivas de crecimiento sostenido para el resto de 2026.