El intendente de Lincoln participa en el pre congreso provincial de salud 2026

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El intendente de Lincoln, Salvador Serenal, y el secretario de Salud, Dr. Jorge González, estarán presentes mañana en el Pre Congreso Provincial de Salud 2026 de Región Sanitaria III, que se realizará en la vecina localidad de General Pinto. El encuentro contará con la asistencia del ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y reunirá a autoridades provinciales, intendentes y equipos de salud de los 8 municipios que conforman la región. El intendente Serenal destacó la importancia de la jornada, que se realizará en un momento de profunda crisis y donde el sistema de Salud ha visto incrementada considerablemente la atención. “La oportunidad es buena para compartir una mirada en conjunto de lo que está siendo la atención sanitaria que los municipios estamos brindando”, afirmó. Serenal también subrayó la importancia de la interacción con las autoridades provinciales en un ámbito de cordialidad, cercanía y trabajo común. “Es fundamental que los ministros y autoridades provinciales lleguen a territorio y podamos interactuar”, agregó.