Ciberataque a IOMA: advierten sobre intentos de estafa tras filtración de datos afiliatorios

El Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) informó que sufrió un ataque informático que permitió el acceso no autorizado a parte de sus padrones de afiliados. A pesar del incidente, desde la entidad aclararon que no se vulneraron datos sensibles ni financieros, y que el funcionamiento del sistema continúa con normalidad.
La situación se conoció a partir de una advertencia vinculada al grupo Chronus Team, una organización con antecedentes en filtraciones de datos en distintos países de América Latina. Frente a este escenario, IOMA tomó medidas preventivas para resguardar la información y presentó denuncias ante las autoridades correspondientes, incluyendo organismos especializados en ciberdelito.
Según explicaron, la información comprometida corresponde únicamente a bases de afiliación, que incluyen datos básicos como nombre, número de documento y condición dentro de la obra social. No obstante, remarcaron la importancia de mantenerse alerta ante posibles intentos de estafa.
Desde el organismo señalaron que podrían surgir contactos fraudulentos por parte de personas que se hagan pasar por gestores o representantes de la obra social. Estos suelen utilizar excusas como “actualizar datos”, “renovar credenciales” o “verificar información”, con el objetivo de obtener datos personales o acceder a cuentas bancarias.
Ante este tipo de situaciones, IOMA recordó que nunca solicita información confidencial a través de llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp, redes sociales ni medios no oficiales.
Como medidas de prevención, recomiendan:
- No responder mensajes sospechosos ni ingresar a enlaces desconocidos.
- Bloquear números o contactos que resulten dudosos.
- Realizar denuncias a través de los canales oficiales del organismo.
- No compartir contraseñas, códigos de verificación ni datos bancarios o fiscales.
Finalmente, la obra social insistió en que la mejor defensa frente a este tipo de maniobras es la precaución y la verificación de cualquier comunicación a través de vías oficiales.