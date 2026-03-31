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Camión quedó encajado en Ruta 5 tras intentar una maniobra en U

Ocurrió a la altura del kilómetro 177, en Chivilcoy. El conductor resultó ileso y el tránsito estuvo parcialmente interrumpido durante unos 40 minutos.

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Un incidente vial se registró en la Ruta Nacional Nº 5, a la altura del kilómetro 177, en jurisdicción de Chivilcoy, donde un camión quedó encajado luego de una maniobra indebida, lo que provocó una interrupción parcial del tránsito.

El hecho involucró a un camión Mercedes Benz modelo 1634, de color blanco, dominio NRL-345, que circulaba sin carga. El vehículo era conducido por Maximiliano Ariel Ruiz, de 38 años, domiciliado en Chivilcoy, quien afortunadamente resultó ileso.

Según información oficial, el conductor intentó realizar un giro en U sobre la traza, maniobra que derivó en que el rodado terminara encajado en la banquina contraria. Como consecuencia, el camión quedó fuera de la calzada principal, aunque afectando parcialmente la circulación vehicular en el sector.

El episodio ocurrió en un tramo recto de la ruta y bajo condiciones óptimas: luz diurna, calzada seca, buena visibilidad y demarcación clara, sin que se registraran factores externos adversos que influyeran en la maniobra.

En el lugar trabajó personal del Destacamento Vial Chivilcoy, que intervino en la asistencia y llevó adelante tareas de ordenamiento del tránsito hasta lograr la remoción del vehículo.

Las tareas demandaron aproximadamente 40 minutos, tras lo cual la circulación quedó completamente normalizada.

 

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