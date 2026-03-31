Alejandro Martinez: “Esto ya es la semilla que va a generar un impacto y esperamos el reconocimiento”

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En el marco de la causa vinculada a la Guerra de las Malvinas, se llevó a cabo en las últimas horas una reunión en el Congreso de la Nación entre excombatientes nucleados en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS) que prestaron servicio en el territorio continental durante el conflicto bélico de 1982.

El encuentro, impulsado por el diputado nacional Juan Fernando Brügge, tuvo lugar en una sala del Anexo del Congreso y reunió a referentes, especialistas, militares retirados y representantes de distintas organizaciones que buscan el reconocimiento pleno como veteranos de guerra para quienes participaron desde el continente.

Exposiciones y testimonios

Alejandro Martínez, referente del sector, destacó la calidad de las exposiciones y remarcó la importancia del encuentro como un paso clave en la visibilización del rol estratégico del continente durante el conflicto.

Durante la jornada disertaron oficiales del Ejército y la Fuerza Aérea, quienes brindaron detalles técnicos sobre las operaciones militares desarrolladas fuera de las islas. También participó un veterano británico que aportó la visión del bando adversario, reconociendo la relevancia del despliegue argentino en la Patagonia y otras zonas continentales.

“Su testimonio confirma que lo que ocurría en el continente era estratégico para el desarrollo de la guerra”, señaló Martínez.

Asimismo, se presentaron documentos históricos, órdenes operativas y registros recopilados durante años por investigadores del propio colectivo de exsoldados, reforzando la postura de que el TOAS no se limitó exclusivamente a las islas.

Reclamo por igualdad de reconocimiento

Uno de los ejes centrales del encuentro fue el reclamo por el reconocimiento legal y social de los exsoldados continentales como veteranos de guerra, en igualdad de condiciones con quienes combatieron en las islas.

Desde el sector sostienen que existe una “discriminación histórica”, especialmente a partir de normativas como el decreto 509/88, que limitó los alcances de la ley original de reconocimiento.

También se abordaron las consecuencias psicológicas del conflicto. Especialistas en estrés postraumático expusieron que las secuelas no difieren entre quienes estuvieron en el frente de batalla en las islas y quienes cumplieron funciones estratégicas en el continente.

Participación institucional

Si bien no hubo una presencia masiva de legisladores, Martínez destacó la participación de asesores de distintos bloques, representantes del Poder Judicial y funcionarios del Ejecutivo, quienes tomaron registro de lo expuesto.

“Esto va a generar reportes y esperamos que derive en decisiones políticas concretas”, afirmó.

Un reclamo vigente a 44 años

A pocos días de un nuevo aniversario del 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la guerra, el referente expresó que la fecha resulta “ambigua” para los integrantes del TOAS.

“Es un día emotivo, pero también doloroso, porque seguimos excluidos de los actos oficiales en muchos lugares”, señaló.

Pese a ello, aseguró que el movimiento continúa creciendo y ganando visibilidad: “Si esto no tuviera sustento, ya habría desaparecido. Pero seguimos, cada vez con más fuerza”.

Expectativas

Los excombatientes continentales mantienen la expectativa de que el Estado avance en una revisión integral del reconocimiento histórico y legal.

“Esperamos una decisión política que empiece a saldar esta deuda”, concluyó Martínez.

El encuentro en el Congreso representa un nuevo capítulo en una lucha que lleva más de cuatro décadas y que busca ampliar la mirada sobre el rol de miles de argentinos durante la guerra, más allá del territorio insular.