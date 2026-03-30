Valentín Miranda expresó preocupación por la caída de recursos y el impacto en los municipios

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En el marco de una estrategia política orientada a recuperar protagonismo y visibilidad, dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR) llevan adelante una serie de recorridas por la provincia de Buenos Aires. La iniciativa, encabezada por el diputado bonaerense Valentín Miranda, busca reinstalar con fuerza la identidad partidaria y consolidar una agenda propia de cara a la sociedad.

“Queremos decirle a la gente que el radicalismo tiene identidad, tiene un sello que nos representa. Durante mucho tiempo quedó desdibujado y ahora queremos mostrar su potencia”, expresó Miranda en diálogo con medios radiales.

El dirigente destacó que estas recorridas no son nuevas en su rol legislativo, pero que ahora se enmarcan en un proceso más amplio de construcción política. En ese sentido, mencionó el reciente encuentro realizado en Saladillo, donde participaron más de 400 personas, entre legisladores, intendentes, concejales y militantes, con una fuerte presencia juvenil.

Agenda provincial y diagnóstico social

Durante las actividades, uno de los ejes centrales es la elaboración de una agenda concreta para la provincia. Miranda señaló que las principales preocupaciones de los bonaerenses giran en torno a la salud, la seguridad, el estado de las rutas, el empleo y la situación económica.

El legislador describió un sistema de salud con demoras en la atención, falta de insumos y dificultades para acceder a intervenciones, además de problemas en el sistema previsional y en la infraestructura vial. “Esa es la realidad que vive hoy un bonaerense, y ahí tenemos que apuntar si queremos transformar la provincia”, afirmó.

Críticas a la falta de diálogo político

Miranda también cuestionó la falta de articulación entre el gobierno nacional y el provincial. Según sostuvo, la ausencia de diálogo impacta directamente en la gestión y en la resolución de problemas concretos.

“Hay una pelea política donde debería haber coordinación. Y al final, el perjudicado es el vecino”, remarcó.

Reforma tributaria y rol de los municipios

En otro tramo de la entrevista, el diputado se refirió a la discusión sobre una eventual reforma tributaria. Consideró que es necesaria, pero advirtió que debe comenzar a nivel nacional, abarcando impuestos estructurales como el IVA o las retenciones, antes de avanzar sobre tributos provinciales o tasas municipales.

Asimismo, defendió el rol de los municipios, a los que definió como el primer nivel de respuesta ante las demandas ciudadanas. “Son los que están más cerca de la gente y los que terminan absorbiendo cada vez más funciones, muchas veces sin los recursos necesarios”, explicó.

También planteó la necesidad de revisar el esquema de coparticipación para otorgar mayor participación a los distritos, e incluso avanzar gradualmente hacia una mayor descentralización.

Comunicación y nuevos desafíos políticos

Otro de los puntos abordados en los encuentros es la comunicación política. Miranda destacó la importancia de adaptar los mensajes a las nuevas plataformas digitales y lograr una conexión efectiva con la sociedad.

“Hoy es tan importante tener buenas ideas como saber comunicarlas. Si no logramos llegar, no logramos transformar”, sostuvo.

Lo que viene

Tras el encuentro en Saladillo, el espacio radical prevé realizar nuevas reuniones en distintos puntos de la provincia, aunque aún no se definió la próxima sede. La intención es continuar ampliando la base de participación y profundizar el debate interno.

Con estas acciones, el radicalismo busca reposicionarse en el escenario político bonaerense, recuperar protagonismo y presentarse como una alternativa con identidad propia frente a un contexto marcado por la polarización.