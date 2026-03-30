Tránsito: se recuerda la documentación obligatoria para circular

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La Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Nueve de Julio emitió un recordatorio dirigido a los vecinos sobre la documentación obligatoria para circular, de acuerdo a lo establecido por la Ley Nacional de Tránsito y la normativa provincial vigente.

En el caso de quienes se movilizan en motocicleta, se exige contar con licencia de conducir en formato físico, seguro obligatorio con datos del titular y del motovehículo (puede presentarse en formato físico o digital a través de aplicaciones oficiales), cédula de identificación del rodado (también válida en formato digital), Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente y la correspondiente chapa patente. Además, es obligatorio el uso de casco protector como elemento de seguridad.

Para los conductores de automóviles, los requisitos incluyen licencia de conducir física, seguro obligatorio con datos del titular y del vehículo (en formato físico o digital), cédula de identificación, ambas chapas patentes colocadas y VTV al día. Asimismo, se recuerda que el uso del cinturón de seguridad es obligatorio.

Desde el área remarcaron que estos controles buscan garantizar la seguridad vial y prevenir accidentes, promoviendo el cumplimiento de las normas vigentes.

Finalmente, se destacó que en todo el territorio provincial rige la normativa de alcoholemia cero, por lo que está prohibido conducir vehículos con cualquier nivel de alcohol en sangre.