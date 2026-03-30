Tasa por Patente de Rodados: se prorroga el vencimiento de la primera cuota 2026

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La Municipalidad de Nueve de Julio informó que se dispuso la prórroga del vencimiento de la primera cuota correspondiente al año 2026 de la Tasa por Patente de Rodados.

De acuerdo a lo comunicado, el vencimiento que originalmente estaba previsto para el 10 de abril de 2026 se traslada al 8 de mayo de 2026 como primer vencimiento, mientras que el segundo vencimiento operará el 22 de mayo de 2026.

La medida se adopta en el marco de lo establecido por la normativa vigente y responde a la intención de brindar mayores facilidades a los contribuyentes, permitiéndoles cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales.