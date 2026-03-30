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Nuevo aumento del gas desde abril: oficializan subas para usuarios del AMBA

El Gobierno aprobó los nuevos cuadros tarifarios para Metrogas S.A. y Naturgy BAN S.A., con incrementos que impactarán en las facturas según el consumo y el nivel de subsidios. La medida forma parte del esquema de actualización del sistema energético.

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