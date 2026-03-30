Nuevo aumento del gas desde abril: oficializan subas para usuarios del AMBA

El Gobierno nacional oficializó este lunes un nuevo aumento en las tarifas de gas natural que comenzará a reflejarse en las facturas a partir de abril. La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante las Resoluciones 371/2026 y 372/2026, y alcanza a las principales distribuidoras del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Metrogas S.A. y Naturgy BAN S.A..

La actualización de los cuadros tarifarios forma parte del proceso de readecuación del sistema energético impulsado por el Ejecutivo, en el marco de la emergencia del sector. Los nuevos valores entrarán en vigencia desde el 1° de abril y modificarán tanto los cargos fijos como variables en las facturas residenciales y comerciales.

Cómo impactará en las boletas

El impacto concreto en cada usuario dependerá del nivel de consumo y del esquema de subsidios vigente. Sin embargo, algunos valores de referencia permiten dimensionar la suba:

Para usuarios residenciales sin subsidios de la categoría más baja (R1), el cargo fijo mensual será de aproximadamente $3.824 en la Ciudad de Buenos Aires y $4.416 en el conurbano.

En las categorías de mayor consumo (R4), los cargos fijos pueden superar los $91.000 mensuales.

A estos valores se sumará el consumo medido, por lo que el monto final variará significativamente entre hogares.

Nuevo esquema de cálculo

La resolución introduce como eje el Precio Anual Uniforme (PAU), definido por la Secretaría de Energía, que funcionará como referencia para trasladar los costos del gas a los usuarios finales. Este valor surge de los contratos de abastecimiento vigentes dentro del programa Plan Gas.Ar.

Sobre ese precio base se aplicarán bonificaciones para los hogares incluidos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), con el objetivo de proteger a los sectores más vulnerables.

Además, las distribuidoras deberán adecuar su facturación a este esquema, diferenciando claramente los componentes del precio y facilitando el control por parte de los usuarios.

Incrementos escalonados y revisión tarifaria

La actualización también se enmarca en la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) correspondiente al período 2025-2030. Este esquema prevé aumentos mensuales y consecutivos, ajustados mediante índices definidos por el ente regulador.

De esta manera, el incremento anunciado no será el único del año, sino parte de una serie de ajustes progresivos que buscan recomponer los ingresos del sistema energético y garantizar el abastecimiento.

Contexto: suba general de servicios

El aumento del gas se suma a una serie de incrementos recientes en los servicios públicos. Según estimaciones privadas:

La factura promedio de electricidad para usuarios de ingresos medios alcanzó en marzo los $49.462 mensuales.

El gas natural rondó los $28.025 mensuales para el mismo segmento.

El servicio de agua, prestado por AySA , llegó a $35.045 en promedio.

En conjunto, un hogar sin subsidios en el AMBA destinó más de $213.000 mensuales a la canasta de servicios públicos, reflejando el peso creciente de estos gastos en el presupuesto familiar.

Un nuevo golpe al bolsillo

Con este nuevo ajuste, abril comenzará con facturas más elevadas para millones de usuarios. Si bien el Gobierno sostiene que el esquema busca ordenar el sistema y focalizar los subsidios, el impacto en el poder adquisitivo vuelve a instalar el debate sobre el costo de los servicios esenciales en la Argentina actual.