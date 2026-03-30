“No todo pasó en Malvinas”: ex soldados del continente redoblan su reclamo en el Congreso

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El Congreso de la Nación fue escenario este lunes de una jornada cargada de emoción, tensión y fuertes testimonios, en la que ex soldados que participaron en el conflicto del Atlántico Sur desde el territorio continental volvieron a exigir su reconocimiento oficial como veteranos de guerra.

Se trata de quienes cumplieron funciones clave en tareas de retaguardia, logística y defensa del litoral marítimo patagónico, dentro del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), y que hasta hoy no son considerados formalmente como excombatientes, a pesar de haber integrado el despliegue militar argentino durante 1982.

La actividad reunió a más de 240 representantes de distintos puntos del país, quienes compartieron experiencias, investigaciones y documentación que buscan ampliar la mirada sobre el conflicto bélico y cuestionar la idea instalada de que las acciones se desarrollaron exclusivamente en las islas.

Testimonios y revelaciones

Durante el encuentro, el diputado cordobés Juan Fernando Brügge, del espacio Hacemos por Nuestro País, destacó la relevancia del encuentro y reveló información surgida de una de las exposiciones más impactantes.

Según explicó, un excombatiente británico aportó datos sobre una presunta incursión de fuerzas especiales inglesas en territorio continental argentino. “Es muy factible que esas fuerzas hayan sido las responsables del ataque a uno de nuestros helicópteros, donde murieron 17 soldados, oficiales y suboficiales”, afirmó.

El legislador también remarcó la desigualdad tecnológica entre ambos bandos, señalando que las tropas argentinas carecían de equipamiento adecuado frente a sistemas avanzados, como dispositivos de detección nocturna utilizados por las fuerzas británicas.

Brügge fue además crítico con la falta de avances políticos en torno al reconocimiento de estos ex soldados. “Cuando son legisladores acompañan, pero al llegar al Ejecutivo ese compromiso se diluye”, sostuvo, al tiempo que recordó promesas incumplidas por distintos gobiernos nacionales.

“Una historia incompleta”

Por su parte, el veterano Eric Johnson calificó la jornada como un hecho histórico. “Es la primera vez que logramos reunir en un solo lugar testimonios de quienes participaron en la defensa del litoral marítimo patagónico, donde hubo al menos 10 muertos”, expresó.

Johnson cuestionó lo que definió como una “distorsión” en la narrativa pública sobre el conflicto. “Hay una falsa idea de que todo pasó en Malvinas. La realidad es que hubo operaciones en el continente, y sin el apoyo logístico desde la Patagonia la guerra no habría durado más de una semana”, afirmó.

En ese sentido, planteó la necesidad de revisar incluso la denominación del conflicto: “Hablar de ‘Guerra de Malvinas’ es una construcción mediática. Deberíamos referirnos al ‘conflicto del Atlántico Sur’ para abarcar todos los escenarios donde hubo presencia de soldados y militares”.

Un reclamo vigente

El pedido de reconocimiento para los llamados “veteranos del continente” vuelve así a instalarse en la agenda pública, con el respaldo de testimonios, documentación y fallos judiciales que comienzan a dar sustento al reclamo.

A más de cuatro décadas del conflicto, los protagonistas insisten en que su participación fue parte integral de la defensa nacional y que el Estado aún mantiene una deuda pendiente: reconocerlos como lo que consideran que siempre fueron, veteranos de guerra.