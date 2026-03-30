Lunes Santo 2026: el inicio del camino hacia la Pasión de Jesús

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El Lunes Santo es el segundo día de la Semana Santa, que comienzó con el Domingo de Ramos y culminará el Domingo de Resurrección. Esta fecha de 30 de marzo y se caracteriza por su profundo significado religioso e histórico dentro de la tradición cristiana.

Lejos de centrarse en grandes celebraciones o festividades, el Lunes Santo forma parte del Triduo inicial, un periodo que introduce a los fieles en el camino hacia la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo. También es conocido como ‘Lunes de Autoridad’, ya que según el Evangelio de San Mateo, Jesús demuestra su poderío tanto ante el pueblo como ante la naturaleza.

Tras pasar la noche en Betania, en casa de Lázaro, Jesús regresa a Jerusalén y se dirige al templo, donde se encuentra con los mercaderes. En un acto que simboliza la purificación y la defensa de lo sagrado, pronuncia: “Mi casa será llamada casa de oración; pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones”, expulsándolos del lugar.

Este día marca además el inicio del uso del color morado en la liturgia, que se mantiene hasta el Miércoles Santo como símbolo de arrepentimiento y preparación para los momentos difíciles de la Pasión. Tras la alegría del Domingo de Ramos, los cristianos se preparan espiritualmente ante la traición de Judas y los acontecimientos que seguirán.

En ciudades como Sevilla, las cofradías inician sus estaciones de penitencia, destacando la devoción y la tradición que caracterizan al Lunes Santo. La Hermandad de Santa Genoveva, por ejemplo, recorre las calles en un acto que combina fe, historia y cultura, recordando la autoridad y el mensaje de Jesús.