lunes, marzo 30, 2026
30.1 C
Nueve de Julio
General

La municipalidad de Lincoln abre inscripciones a talleres culturales barriales

La inscripción estará abierta hasta completar los cupos habilitados para cada disciplina.

La Municipalidad de Lincoln, a través de la Secretaría de Cultura y Educación, ha abierto la inscripción a los Talleres Culturales Barriales, que se dictarán en diferentes sedes de la ciudad. La oferta de talleres es gratuita y está dirigida a niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Los talleres abarcan diversas disciplinas, como percusión, música, artesanías, literatura, arte, carpintería, cerámica, cocina, manualidades, folklore, tango, biodanza, crochet, costura, marroquinería, naturaleza y medio ambiente. La inscripción se realizará de acuerdo a la siguiente modalidad: para niños y adolescentes, la inscripción es presencial en la sede del taller, de 8 a 12 y de 13 a 17 hs; para jóvenes y adultos, la inscripción es presencial y personal en el Ateneo Cultural (Drago 943), de lunes a viernes de 8 a 13 hs y de 14 a 18 hs.

Entre los talleres ofrecidos se encuentran:

– En la Biblioteca Barrio Plaza España: arte, música, carpintería, cerámica, cocina, folklore, literatura y manualidades.
– En la Biblioteca Barrio (enlace no disponible) arte, artesanías, literatura, música, naturaleza y medio ambiente.
– En la Biblioteca Barrio Norte: arte, literatura, música, percusión.
– En la Biblioteca Barrio Sagrado Corazón: arte, carpintería, literatura, música.
– En la Biblioteca Barrio La Rural: arte, artesanías, carpintería, literatura, percusión.
– En la Biblioteca Barrio San José: arte, artesanías, literatura, música, percusión.
– En el Ateneo Cultural: costura, crochet, literatura, marroquinería.
– En el Teatro Porta Pía: biodanza, tango.
– En la Biblioteca Popular Municipal “Domingo F. Sarmiento”: literatura, música.

El dictado de clases comenzará el lunes 6 de abril. Los interesados pueden consultar la oferta de talleres en las diferentes sedes, que incluyen bibliotecas barriales, el Ateneo Cultural, el Teatro Porta Pía y la Biblioteca Popular Municipal “Domingo F. Sarmiento”.

 

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6176

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR