La municipalidad de Lincoln abre inscripciones a talleres culturales barriales

La Municipalidad de Lincoln, a través de la Secretaría de Cultura y Educación, ha abierto la inscripción a los Talleres Culturales Barriales, que se dictarán en diferentes sedes de la ciudad. La oferta de talleres es gratuita y está dirigida a niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Los talleres abarcan diversas disciplinas, como percusión, música, artesanías, literatura, arte, carpintería, cerámica, cocina, manualidades, folklore, tango, biodanza, crochet, costura, marroquinería, naturaleza y medio ambiente. La inscripción se realizará de acuerdo a la siguiente modalidad: para niños y adolescentes, la inscripción es presencial en la sede del taller, de 8 a 12 y de 13 a 17 hs; para jóvenes y adultos, la inscripción es presencial y personal en el Ateneo Cultural (Drago 943), de lunes a viernes de 8 a 13 hs y de 14 a 18 hs.
Entre los talleres ofrecidos se encuentran:
– En la Biblioteca Barrio Plaza España: arte, música, carpintería, cerámica, cocina, folklore, literatura y manualidades.
– En la Biblioteca Barrio (enlace no disponible) arte, artesanías, literatura, música, naturaleza y medio ambiente.
– En la Biblioteca Barrio Norte: arte, literatura, música, percusión.
– En la Biblioteca Barrio Sagrado Corazón: arte, carpintería, literatura, música.
– En la Biblioteca Barrio La Rural: arte, artesanías, carpintería, literatura, percusión.
– En la Biblioteca Barrio San José: arte, artesanías, literatura, música, percusión.
– En el Ateneo Cultural: costura, crochet, literatura, marroquinería.
– En el Teatro Porta Pía: biodanza, tango.
– En la Biblioteca Popular Municipal “Domingo F. Sarmiento”: literatura, música.
El dictado de clases comenzará el lunes 6 de abril. Los interesados pueden consultar la oferta de talleres en las diferentes sedes, que incluyen bibliotecas barriales, el Ateneo Cultural, el Teatro Porta Pía y la Biblioteca Popular Municipal “Domingo F. Sarmiento”.