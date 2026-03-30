Día Escolar de la No Violencia y la Paz: educar para un mundo mejor

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Cada año se conmemora el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, fecha dedicada a promover en las instituciones educativas valores fundamentales comuna o la tolerancia, el respeto mutuo y la convivencia pacífica entre personas de distintas culturas y formas de pensar.

Aunque tradicionalmente esta jornada se celebra el 30 de enero en el Hemisferio Norte, es importante destacar que 👉 en el Hemisferio Sur se conmemora el 30 de marzo, adaptándose así al calendario escolar de los países de esta región. Esta fecha permite que las comunidades educativas participen activamente en actividades formativas orientadas a la paz.

📚 Origen de la efeméride

El Día Escolar de la No Violencia y la Paz fue creado en 1964 por el poeta, profesor y pacifista español Llorenç Vidal. Su iniciativa buscó llevar a las aulas el pensamiento de Mahatma Gandhi, figura emblemática de la resistencia pacífica en el mundo.

Para Gandhi, la paz no era simplemente la ausencia de conflicto, sino un camino activo basado en la justicia, la verdad y la no violencia como forma de vida.

🌍 Reconocimiento internacional

La importancia de esta fecha fue reconocida por la UNESCO en 1993, subrayando el papel de la educación como herramienta clave para construir una cultura de paz.

Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas proclamó en 1998 el Decenio Internacional para una Cultura de la Paz (2001-2010), reforzando el compromiso global con estos valores.

⚠️ ¿Por qué es tan necesario hoy?

En la actualidad, niños y jóvenes están expuestos a contextos cada vez más complejos, donde la violencia —tanto física como digital— se hace presente. Problemas como el acoso escolar, el ciberacoso y la violencia simbólica afectan seriamente la salud emocional de los estudiantes.

El bullying, en particular, se ha convertido en una problemática urgente que requiere atención y prevención desde la escuela, promoviendo herramientas emocionales y sociales para la resolución pacífica de conflictos.

🤝 Valores que promueve

Esta jornada busca fortalecer valores esenciales para la convivencia:

Respeto

Amor

Justicia

Libertad

Paz

Igualdad

Tolerancia

Lealtad

Responsabilidad

Honestidad

🏫 ¿Cómo se trabaja la paz en las escuelas?

Durante esta fecha, las instituciones educativas desarrollan diversas actividades para fomentar la cultura de paz:

Lecturas y debates sobre la no violencia

Juegos cooperativos y dinámicas grupales

Mesas de diálogo entre estudiantes

Proyección de películas educativas

Talleres artísticos con mensajes de paz

Creación de normas de convivencia escolar

También organizaciones como UNICEF impulsan charlas y campañas educativas que refuerzan estos valores.

🎶 Un himno para la paz

La efeméride cuenta además con un himno titulado Hermanos de las Estrellas, con letra de Llorenç Vidal y música de Andreu Bennàssar, que simboliza la unión y fraternidad entre los pueblos.

🌱 Educar para transformar

El Día Escolar de la No Violencia y la Paz no es solo una celebración, sino una oportunidad para reflexionar sobre el rol de la educación en la construcción de sociedades más justas y humanas.

Fomentar el diálogo en lugar de la violencia, la empatía en lugar del rechazo y la cooperación en lugar de la competencia es clave para formar ciudadanos comprometidos con un futuro en paz.

📢 En redes sociales, puedes sumarte a esta iniciativa utilizando el hashtag #DíaEscolarDeLaNoViolenciaYLaPaz.