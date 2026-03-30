Congreso: más de 240 excombatientes del continente ingresan para exponer por el reconocimiento “No todo pasó en Malvinas”

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Este lunes al mediodía, el Congreso de la Nación será escenario de una jornada institucional marcada por el reclamo de reconocimiento histórico a los soldados que participaron en el litoral marítimo patagónico durante la Guerra de Malvinas. Alrededor de 240 excombatientes y representantes de distintos puntos del país se hicieron presentes para visibilizar una deuda que, aseguran, lleva más de cuatro décadas.

La actividad, bajo el lema #NoTodoPasóEnMalvinas, fue impulsada por la Asociación Civil Veteranos de Guerra Combatientes T.O.A.S. 1982 y cuenta con el acompañamiento del diputado nacional Juan Fernando Brügge, quien gestionó el espacio dentro del Congreso.

El eje del encuentro estará puesto en el reconocimiento de los cerca de 9.500 soldados que actuaron en el continente, dentro del denominado Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), cumpliendo tareas de defensa estratégica en el litoral patagónico durante el conflicto bélico de 1982.

Un reclamo histórico

Los excombatientes sostienen que su rol ha sido históricamente invisibilizado, pese a que formaron parte del dispositivo militar argentino en plena guerra. Durante la jornada se recordó que hubo al menos 17 caídos en el continente y numerosos casos de suicidios en la posguerra, lo que refuerza la demanda de reconocimiento integral.

“Somos parte de la historia de Malvinas y merecemos ser reconocidos como tales”, fue una de las consignas que se repitió entre los उपस्थित.

Documentación, testimonios y respaldo jurídico

El encuentro incluyó la presentación de documentación inédita, entre ellas Órdenes de Operaciones de las Fuerzas Armadas que respaldan la participación activa en el litoral marítimo patagónico. Además, se expusieron recientes fallos judiciales favorables que podrían sentar precedentes en materia de reconocimiento.

La jornada también contó con:

Testimonios de veteranos del TOAS que relataron sus experiencias durante el conflicto.

La participación de un excombatiente británico, que aportó una mirada internacional.

Espacios de análisis sobre salud mental y acompañamiento a familiares de caídos.

Un debate que sigue vigente

El reclamo por el reconocimiento de los soldados continentales vuelve a instalarse en la agenda pública en la antesala de un nuevo aniversario del conflicto. Los organizadores destacaron la importancia de seguir generando espacios institucionales para avanzar en políticas de reparación histórica.

Con una fuerte presencia y convocatoria, la jornada dejó en claro que el debate sigue abierto: para estos veteranos, la historia de Malvinas no se limita a las islas, sino que también se escribió en el territorio continental argentino