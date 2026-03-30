Confirman para abril el bono de $70.000 para jubilados y pensionados

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El Gobierno nacional confirmó que en abril otorgará un bono extraordinario de $70.000 a jubilados, pensionados y otros beneficiarios del sistema de seguridad social. La medida, cuyo monto está congelado desde marzo de 2024, quedó plasmada en el decreto 213/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

En ese sentido, recuerda que, a través del decreto N° 274/24 se modificó la fórmula de movilidad jubilatoria y se estableció “la actualización mensual de los haberes previsionales desde julio de 2024, de acuerdo con las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional, publicado por el INDEC”.

Si bien el bono cumple dos años de permanencia, el valor se mantuvo igual desde que comenzaron a otorgarlo pese a que el resto de los haberes se fueron ajustando cada mes en relación con las variaciones de la inflación