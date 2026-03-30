Avanza la etapa decisiva para completar el tramo final del dragado del Salado

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La Delegación Municipal de Mechita fue escenario de una reunión clave en el marco de la licitación del Tramo V del Plan Maestro del dragado del río Salado, una obra estratégica impulsada por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

El encuentro reunió a representantes de las empresas que participaron del llamado a licitación correspondiente a las etapas 1 y 2 de este tramo, que abarca los distritos de Alberti, Bragado y Chacabuco. Durante la jornada se abordaron aspectos técnicos y administrativos del proyecto, considerado el de mayor envergadura en ejecución por parte de la Provincia debido a su magnitud e inversión.

Participaron del encuentro los concejales Bruno Scarcelli y Juan Enrique Palazzo, junto al delegado municipal Néstor Juárez, quienes dialogaron con los presentes sobre la importancia de la obra y su impacto en la región.

Según se informó, la apertura de sobres está prevista para el próximo 26 de abril. Posteriormente, se avanzará en los procesos administrativos necesarios para dar inicio a los trabajos.

El Tramo V constituye el segmento final del Plan Maestro del dragado del Salado y se extiende a lo largo de 95,38 kilómetros —incluyendo sus tres etapas— desde el Canal del Este de la laguna de Bragado hasta la descarga de la laguna El Carpincho. Atraviesa los municipios de Alberti, Bragado, Chacabuco y Junín.

El proyecto contempla además la intervención de 10 puentes, de los cuales 8 son carreteros y 2 ferroviarios, así como la obra de cierre de la laguna de Rocha. Uno de los principales objetivos es la recuperación de aproximadamente 400 mil hectáreas productivas, una medida clave para el desarrollo agropecuario de la zona.

Asimismo, la iniciativa incluye una planificación ambiental integral orientada a preservar los humedales presentes en el área, garantizando su conservación y sostenibilidad a largo plazo.

De este modo, la obra avanza hacia una etapa decisiva, con expectativas de generar un fuerte impacto tanto en la producción como en la infraestructura hídrica de la región.