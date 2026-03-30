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Acto oficial por el Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas en Nueve de Julio

La ceremonia se realizará el 2 de abril y convoca a toda la comunidad a rendir homenaje en el 44° aniversario de la gesta.

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La Municipalidad de Nueve de Julio invita a la comunidad a participar del acto oficial en conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, al cumplirse el 44° aniversario de la gesta.

La ceremonia se llevará a cabo el jueves 2 de abril a las 17:30 horas, en la intersección de la avenida Tomás Cosentino y Soldado Francisquez, en un espacio de encuentro y homenaje a quienes defendieron la soberanía nacional.

En caso de condiciones climáticas adversas, el acto se trasladará a las instalaciones de la Escuela de Educación Técnica N° 2.

Desde el municipio se convoca a vecinos, instituciones y a la comunidad en general a acompañar este momento de memoria, reconocimiento y respeto hacia los veteranos y caídos, reafirmando el compromiso de mantener viva la historia y el legado de Malvinas.

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