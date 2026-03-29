“Nuestro Reino nace de la Cruz que simboliza la vida, la libertad y la paz”, afirmó el Obispo Ariel Torrado Mosconi en la Misa de Ramos

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La Catedral de Nueve de Julio se vistió de fervor y devoción este Domingo de Ramos, con una asistencia masiva de feligreses que se acercaron a vivir la tradicional bendición de los ramos y la lectura de la Pasión de Jesús.

La celebración estuvo presidida por el Obispo Ariel Torrado Mosconi, titular de la Diócesis de Santo Domingo, quien durante su homilía destacó la centralidad de la Cruz en la vida cristiana: “Nuestro reino nace de la Cruz, y desde allí aprendemos a vivir en paz y libertad”, expresó ante los presentes.

La lluvia impidió que la bendición de los ramos se realizara en la Plaza Belgrano, como es habitual, por lo que se llevó a cabo en la puerta de la catedral. A pesar del clima, los grupos de jóvenes se encargaron de repartir los ramos de manera ordenada, acercándolos a los bancos de los feligreses.

En tanto, durante la misa, se leyó la lectura de la Pasión de Jesús, relatada de manera conmovedora y que emocionó a toda la congregación.

Durante su mensaje, el Obispo Mosconi destacó que el ejemplo de Cristo nos llama a vivir con generosidad, a cultivar la paz en nuestras familias y comunidades, y a renovar nuestras acciones a partir del amor y la compasión. “Cristo nos invita a transformar nuestra vida y nuestra sociedad, a actuar con bondad y esperanza, incluso en medio de las dificultades”, señaló.

La celebración de este Domingo de Ramos fue una demostración de fe y unidad comunitaria, donde los fieles pudieron expresar su devoción y reflexionar sobre la importancia del sacrificio de Jesús y su mensaje de amor. La jornada cerró con un sentimiento de renovación y compromiso, recordando a todos que la vida de cada cristiano se fundamenta en la Cruz y en el ejemplo de Cristo.