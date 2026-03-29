Augusto Ippoliti asumió la presidencia del PJ de Nueve de Julio y convocó a la unidad partidaria

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En el final de la tarde de este domingo 29 de marzo de 2026, el Partido Justicialista de Nueve de Julio celebró la asunción de su nueva conducción en el Salón de Usos Múltiples de la Unión Obrera Metalúrgica, ubicado en la calle Belgrano 220. El salón estuvo colmado de dirigentes, militantes, familiares, representantes de distintos gremios y referentes del espacio político.

El acto fue conducido por la Concejala María Elena Defunchio, quien ofició como maestra de ceremonias, y contó con la presencia del ex-diputado bonaerense y ex-presidente del justicialismo distrital Horacio Delgado, así como de la Concejala Julia Cresto y diversos referentes gremiales locales. La jornada concluyó con la Marcha Peronista, interpretada con fervor y alegría por los presentes.

Durante la ceremonia, el presidente saliente, Eduardo Cerdeira, procedió a formalizar la entrega del mando al nuevo presidente, Augusto Ippoliti, y a los integrantes del renovado Consejo del Partido, titulares y suplentes. En su discurso, Cerdeira destacó la importancia de la continuidad generacional, la experiencia y la juventud dentro del partido, y subrayó la necesidad de trabajar unidos por el fortalecimiento del justicialismo en el distrito.

La congresal titular Cecilia Maestrutti resaltó la historia del movimiento y la defensa de los trabajadores como eje del accionar partidario, convocando a todos los militantes a sumarse a la tarea de construir un peronismo unido de cara a las elecciones municipales de 2027.

Por su parte, la vicepresidenta Carolina Navarro enfatizó la importancia de mantener abiertas las puertas del partido y generar espacios de diálogo y participación. “Somos un partido que necesita de todos y cada uno de los que formamos parte de esta historia. La unidad y la participación activa de nuestros compañeros y compañeras serán clave para fortalecer el espacio en el distrito”, afirmó Navarro.

El flamante presidente Augusto Ippoliti tomó la palabra para expresar su compromiso con la comunidad y la militancia. Hizo hincapié en la responsabilidad del partido de ser una oposición clara frente al gobierno local y de preparar al justicialismo para las elecciones de 2027. “Tenemos las herramientas, la experiencia y la juventud necesaria para acercarnos a los vecinos, para recuperar la confianza y para consolidar un proyecto peronista fuerte en Nueve de Julio. Convocamos a todos los peronistas a sumarse a esta nueva etapa y trabajar unidos por nuestro distrito”, señaló Ippoliti ante los aplausos de los presentes.

El acto finalizó con la tradicional interpretación de la Marcha Peronista, sellando un encuentro marcado por la emoción, la militancia activa y la convocatoria a la unidad interna del partido, con miras a las próximas elecciones y a la consolidación del justicialismo en Nueve de Julio.

Conducción del Partido Justicialista de Nueve de Julio (2026-2030)

Presidente:

Augusto Ippoliti

Vicepresidenta:

Carolina Daniela Navarro

Secretario General:

Eduardo Cerdeira

Secretarías y cargos principales:

Secretaría de Discapacidad: Adelfa María Cristina

Secretario Técnico Profesional: Rizo Martín Luján

Secretario de Derechos Humanos: Aón Roberto Pablo

Secretaría de Juventud: Fusetti Maya Antonella

Secretario de Asuntos Gremiales: Tahuada Enrique Carlos

Secretaría de la Mujer: María Alejandra Márquez

Secretario de Cultura y Comunicaciones: Codelaro María Antonella

Secretario de Finanzas: Kenny Carlos Patricio

Secretaría de Relaciones: Basterra Natalia Yarina

Secretario de Desarrollo Humano y Política: Isantino

Secretario de Formación Política: Peralta Graciela Estela

Secretaría de Organización: Casabella Gustavo Javier

Secretaría Administrativa y de Artes: Núñez Marina Sandra

Congresales Titulares:

María Cecilia Maestrutti (Primera)

Brian Cáceres (Segundo)

Silvia Vila (Tercera)

Ezequiel Cerdeira (Cuarto)

Adriana Campos (Quinto)

Axel Cabrer (Sexto)

Congresales Suplentes:

Jorge Alejandro Boldán (Primero)

Aldana Lorena Salamone (Segundo)

Jorge Amílcar Melián (Tercero)

Lorena Sonia Balbuena (Cuarto)

Juan Cruz Bravo (Quinto)

Natalia Del Castillo (Sexto)

Miembros Suplentes del Consejo:

Fernando Mar Bocal

Estela Maris Inpinici

Adolfo Bartolomé Forte

Mirta Graciela López

Gustavo Marcelo Arauz

Lomiria Plotumo

Mario Shell

Liliana Analia Concieri

Miguel Ángel Baraybar

Miembros Titulares del Consejo: