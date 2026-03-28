Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La Semana Azul comenzó oficialmente en Buenos Aires y en distintos puntos del país, con una agenda de actividades que busca visibilizar el autismo y promover la inclusión de quienes conviven con esta condición.

Este viernes, el icónico Obelisco porteño se iluminó de azul desde las 20 hasta la medianoche, marcando el inicio de la serie de eventos planificados para toda la semana.

En Nueve de Julio, el edificio de la Comuna local se vestirá de azul, sumándose así a una campaña nacional que tiene como objetivo sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de reconocer y apoyar a las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Concienciación y estadísticas

Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, 1 de cada 31 niños en Argentina es diagnosticado con autismo, un aumento de más del 400% en las últimas dos décadas. Esto resalta la necesidad de generar información, concientización y compromiso social para garantizar el desarrollo y la inclusión de quienes viven con TEA.

Actividades para la comunidad

La programación incluye una bicicleteada “Marea Azul”, que se realizará el feriado del 2 de abril a partir de las 14 horas. La caravana partirá desde el Planetario porteño y recorrerá avenidas principales, culminando en la Plaza del Vaticano, detrás del Teatro Colón, donde se desarrollará un acto central. Se invita a la comunidad a participar vestida de azul y en bicicleta para visibilizar la causa.

Además, se realizarán carreras pedestres, charlas, capacitaciones, actividades educativas y la iluminación de edificios y locales comerciales para reforzar el mensaje de inclusión y sensibilización.

Señales de alerta y apoyo legal

El TEA impacta en la capacidad de socializar y comunicarse, con manifestaciones que pueden variar ampliamente y durar toda la vida. Los padres deben estar atentos a signos como la falta de respuesta al nombre, dificultades en la comunicación, evitación del contacto visual o comportamientos repetitivos.

Si bien las causas exactas del autismo aún no se conocen, se considera que hay una predisposición genética combinada con otros factores. La Ley 27.043 garantiza que las obras sociales cubran estudios, diagnóstico y tratamiento del TEA, asegurando el apoyo necesario a las familias.

Con estas iniciativas, Buenos Aires y Nueve de Julio buscan generar un compromiso colectivo para construir una sociedad más inclusiva, visibilizando la diversidad y promoviendo el respeto hacia todas las personas, sin distinción.