Celebrando los 90 años del natalicio de Mario Vargas Llosa

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Este 28 de marzo de 2026, se cumplen 90 años del nacimiento de Mario Vargas Llosa, uno de los escritores más destacados de la literatura latinoamericana y mundial. Nacido en Arequipa, Perú, en 1936, Vargas Llosa pasó su infancia en Bolivia bajo el cuidado de su madre y sus abuelos maternos, y desde joven mostró un profundo interés por la literatura, aunque su padre lo encaminó brevemente hacia la academia militar. Su pasión por las letras, sin embargo, no se detuvo, y en 1953 ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde estudió Derecho y Literatura.

Vargas Llosa fue uno de los máximos exponentes del llamado “boom” latinoamericano, un fenómeno literario que entre las décadas de 1960 y 1970 llevó la literatura de América Latina al reconocimiento internacional. Junto a autores como Gabriel García Márquez y Julio Cortázar, exploró temas sociales y políticos con gran maestría y valentía, consolidando un legado que sigue inspirando a lectores de todo el mundo.

Su obra es vasta y diversa: 20 novelas, 10 obras de teatro, 14 ensayos, cuentos, crónicas y artículos periodísticos, entre los que destacan títulos como La ciudad y los perros (1963), Conversación en La Catedral (1969), La fiesta del Chivo (2000) y Travesuras de la niña mala (2006). Su literatura combina un lenguaje rico con exploraciones profundas de la condición humana, abordando desde ficción histórica y política hasta relatos autobiográficos y thrillers.

Vargas Llosa también fue reconocido con numerosos premios y distinciones, incluyendo la Biblioteca Breve, Rómulo Gallegos, Planeta, Cervantes, Príncipe de Asturias de las Letras y, el más destacado, el Premio Nobel de Literatura en 2010, “por su cartografía de las estructuras del poder y sus afiladas imágenes de la resistencia, rebelión y derrota del individuo”. Además, recibió títulos honoríficos de universidades de renombre como Yale, Harvard, Oxford, La Sorbona y la UNAM, y fue condecorado con la Legión de Honor por Francia y la Orden El Sol del Perú.

A lo largo de su vida, Mario Vargas Llosa también dejó memorables reflexiones sobre la literatura y la vida, entre ellas:

“La pasión por la literatura, como todos los buenos vicios, se acrecienta con el paso de los años”.

“Escribir no es un pasatiempo, es un deporte. Es una servidumbre que hace de sus víctimas unos esclavos”.

“Cuando la realidad se vuelve irresistible, la ficción es un refugio”.

Mario Vargas Llosa falleció el 13 de abril de 2025 en Lima, dejando un legado imborrable que continúa iluminando la literatura y la cultura universal. Hoy, en el 90 aniversario de su natalicio, recordamos su vida, su obra y su invaluable contribución al pensamiento y la narrativa de América Latina.