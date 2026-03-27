Walter Depaoli: “Son delincuentes del tránsito y actúan con total impunidad” sobre los que evaden controles

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El subsecretario de Seguridad de Nueve de Julio, Walter Depaoli, brindó un panorama amplio sobre la situación actual en materia de prevención y control, con especial foco en el uso irregular de motocicletas, una problemática que —según remarcó— se extiende a toda la provincia de Buenos Aires e incluso a otras jurisdicciones del país.

“El problema no es local, es general. Lo vemos en toda la provincia y también en lugares como Córdoba o Mendoza”, explicó el funcionario, en ‘Despertate’, Cadena Nueve, Visión Plus y Maxima 89.9, al referirse al incremento de infracciones vinculadas al uso indebido de motos.

En ese marco, Depaoli ratificó que el municipio continuará con los operativos de tránsito y el secuestro de vehículos que no cumplan con la normativa vigente. Además, recordó que existe una ordenanza que habilita, en determinados casos, el desguace de las motos retenidas, como parte de una política orientada a desalentar conductas ilegales.

Uno de los puntos más preocupantes abordados durante la entrevista fue el nivel de agresividad registrado en algunos controles. El funcionario se refirió a un episodio reciente en el que un motociclista intentó evadir un operativo y puso en riesgo a inspectores. “Son delincuentes del tránsito. Actúan con total impunidad porque saben que van a perder la moto”, sostuvo.

En ese sentido, advirtió que este tipo de acciones puede derivar en consecuencias mucho más graves que una infracción. “Si hay un atropello, ya estamos hablando de una causa penal que complica seriamente la situación de esa persona”, subrayó.

En paralelo, desde el área de Seguridad se busca reforzar la concientización sobre el uso del casco. Depaoli adelantó que se retomarán campañas en escuelas y distintos ámbitos comunitarios, con el objetivo de fomentar su utilización. “No es un capricho, es para preservar la vida”, enfatizó, al tiempo que reconoció que, si bien se observa una mejora, todavía persiste cierta resistencia en parte de la población.

Otro dato que genera preocupación es el incremento de denuncias por violencia de género. Según indicó, actualmente se registran entre 75 y 90 presentaciones mensuales, lo que representa un aumento respecto a meses anteriores. “Estamos en un promedio de dos a tres denuncias por día”, precisó.

En cuanto a recursos, el subsecretario confirmó la llegada progresiva de 13 nuevos efectivos policiales al distrito, todos oriundos de Nueve de Julio. Algunos ya fueron asignados a localidades del interior, como Dudignac, y se espera que el resto se incorpore en las próximas semanas, lo que permitirá reforzar la cobertura en distintas zonas.

Sin embargo, Depaoli remarcó que uno de los principales déficits sigue siendo la falta de móviles policiales. “El desgaste es muy grande porque trabajan las 24 horas. Es una necesidad urgente, sobre todo en la patrulla rural”, explicó.

Finalmente, el funcionario insistió en la importancia del cumplimiento de las normas como herramienta clave para mejorar la convivencia y reducir riesgos. “Tenemos que apegarnos a la ley. Nosotros estamos para hacerla cumplir, pero también es una responsabilidad de todos”, concluyó.