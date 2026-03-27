Vecinos de El Mercantil ven bien la campaña de higiene y limpieza en el barrio

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Durante los últimos tres días, el barrio Mercantil fue escenario de un amplio operativo de limpieza y concientización ambiental llevado a cabo por la Municipalidad de Nuevo de Julio. La iniciativa incluyó el corte de pasto en frentes de viviendas, la colocación de un gazebo informativo, la entrega de folletos sobre la correcta disposición de residuos y la instalación de contenedores para reciclado.

Viviana Fascioli, responsable del operativo, explicó que la campaña tiene como objetivo educar a los vecinos sobre cómo separar la basura correctamente, evitando que los reciclables se mezclen con los montículos de desechos domiciliarios. En particular, se destacó la importancia de manipular con cuidado materiales peligrosos como el vidrio, colocándolos en cajas o botellas con cinta, y ubicándolos bajo el canasto correspondiente.

“Cada frentista debe tener su canasto, y los comercios deben contar con uno con tapa para evitar que los animales rompan las bolsas y generen suciedad en la vía pública”, remarcó Facioli.

En tanto, Norma Beradi, destacó la disponibilidad de un WhatsApp municipal (58-1111) para consultas y reclamos de los vecinos. Explicó que se deriva a cada area los mensajes de los vecinos se hace un seguimiento y se les brinda un devoluión.

El Concejal Julio Bordone, que había llegado a observar la tarea, señaló a Cadena Nueve, que la acción representa una respuesta de la gestión municipal ante reclamos históricos de limpieza y orden en la ciudad. “Es una medida excelente que, mediante la concientización, busca que los vecinos se apropien de la limpieza de su barrio y colaboren activamente”, indicó.

Por su parte, la concejal María Inés Ormachea resaltó la importancia de mantener esta iniciativa a largo plazo y fomentar la responsabilidad de los vecinos en el cuidado del espacio público. “Cada barrio debe hacerse dueño de la limpieza, y este operativo ayuda a reeducar a la comunidad sobre la separación de residuos y el mantenimiento de sus entornos”, afirmó.

Los vecinos consultados se mostraron conformes con la medida. Mirta, propietaria de un almacén de vecindad, destacó que ya aplica buenas prácticas de separación de residuos y espera que la campaña motive al resto de la comunidad. Alicia, otra vecina, señaló la necesidad de que los espacios públicos como plazas y canchas también reciban atención constante al tiempo que se mostró satisfecha con lo que ha observado y pide que ahora se mantenga.

El operativo continuará en otros barrios, siendo Brasilia la próxima semana, luego de Semana Santa, ya que se aguardan precipitaciones para los próximos días. el barrio que recibirá esta modalidad de limpieza y educación ambiental.

La Municipalidad busca con estas acciones que los ciudadanos comprendan que mantener la ciudad limpia es responsabilidad de todos, promoviendo hábitos sustentables y un mayor cuidado del entorno.