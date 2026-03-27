Se anunciaron detalles de la ronda de negocios en Nueve de Julio

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La Intendente Municipal, María José Gentile, encabezó esta mañana una rueda de prensa para brindar información sobre la próxima Ronda de Negocios, destinada a empresas, emprendedores, comercios y actores del sector productivo. La actividad se llevará a cabo el 9 de abril en el Centro de Desarrollo Socio Productivo San Cayetano, ubicado en Libertad y Salta, y tiene como objetivo generar nuevas oportunidades comerciales y consolidar relaciones entre distintos rubros.

Acompañada por la Subsecretaria de Producción, Cecilia Fusari, y el presidente de la Cámara de Comercio e Industria, Diego Baztarrica, la mandataria destacó la relevancia del evento para el desarrollo local: “Se trata de una iniciativa que permitirá unir al sector productivo, comercial y de servicios del distrito con actores de toda la provincia”. Gentile resaltó que ya se registran más de 100 inscriptos y convocó a seguir sumando participantes, destacando que este tipo de propuestas generan espacios de crecimiento y nuevas oportunidades para las empresas locales.

Por su parte, Cecilia Fusari detalló que la ronda será multisectorial y contará con la participación de empresas de distintas localidades de la provincia, como Bahía Blanca, La Plata, San Nicolás y zonas del conurbano. La dinámica del encuentro permitirá que cada participante seleccione hasta 15 empresas con las que mantendrá reuniones de entre 10 y 15 minutos, conformando una agenda personalizada que se entregará el mismo día del evento. La funcionaria alentó a los participantes a “perder el miedo” y aprovechar el espacio, tanto para captar nuevos clientes como para encontrar proveedores o establecer alianzas estratégicas.

En tanto, Diego Baztarrica calificó la iniciativa como una oportunidad concreta para potenciar el entramado productivo local. “Es un espacio para sentarse a charlar, intercambiar necesidades y generar vínculos que pueden derivar en negocios inmediatos o a futuro”, afirmó, destacando que muchas empresas ya poseen experiencia en este tipo de encuentros y promueven la participación por los resultados obtenidos.

Inscripciones abiertas

Los interesados en formar parte de la ronda deberán inscribirse a través del sitio oficial: rondadenegocios.mp.gba.gob.ar. Allí deberán crear un usuario, completar los datos de su empresa y seleccionar el evento. Una vez finalizado el proceso, podrán elegir con qué firmas desean reunirse.

El día del evento, tras la acreditación, cada participante recibirá su agenda con el cronograma de encuentros, que se desarrollarán en mesas numeradas, bajo una modalidad ágil y organizada.

Desde el municipio se reiteró la invitación a todos los sectores productivos del distrito a sumarse a esta propuesta, que busca consolidar redes, ampliar mercados y generar herramientas concretas para el desarrollo económico local y regional.