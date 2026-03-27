Otoño inicia con temperaturas agradables y lluvias dentro de los parámetros normales

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En diálogo con Gustavo Tinetti en el programa Despertate de Cadena Nueve, Máxima 89 y Visión Plus TV, la meteoróloga Rocío de la Paz Araya detalló cómo se presenta la nueva estación que comienza en 2026. Según explicó, el otoño trae consigo un descenso paulatino de la temperatura en comparación con el verano, con un clima más fresco pero sin cambios bruscos.

En cuanto a las lluvias, Araya señaló que se esperan precipitaciones dentro de los parámetros normales para la región, con un aumento puntual de probabilidad de lluvias durante el fin de semana, especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde se emitió un alerta amarilla por tormentas. Las localidades de Olavarría, Miramar y Pinamar podrían experimentar chaparrones y ráfagas de viento intensas, recomendando a la población tomar recaudos y llevar paraguas.

La meteoróloga también destacó la diferencia entre “tiempo” y “clima”: mientras el tiempo se refiere a las condiciones atmosféricas actuales y sus cambios diarios, el clima describe el promedio de esas condiciones en un lugar determinado durante un período más largo.

Finalmente, Araya adelantó que tras el paso de las lluvias de este fin de semana, se espera una mejora progresiva del tiempo, con viento soplando del norte-noreste, permitiendo un comienzo de otoño agradable para quienes planeen actividades al aire libre o viajes.