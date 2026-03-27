Mercados internacionales en alerta: Alejo Fabiano aconseja cómo invertir en tiempos inciertos

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En una nueva edición del segmento Modo Finanzas de Despertate por Cadena Nueve Máxima 89.9 y Vision Plus TV, el especialista Alejo Fabiano ofreció un detallado análisis sobre la situación de los mercados globales y locales, y brindó recomendaciones para quienes buscan invertir en un contexto de alta incertidumbre.

Durante la charla, Fabiano destacó que los mercados internacionales atraviesan momentos difíciles, con fuertes caídas en empresas tecnológicas de Estados Unidos y metales como el oro y el cobre, tradicionalmente considerados refugios seguros. “La situación que están viendo los inversores es ‘no tengo respaldo’”, señaló.

En contraposición, Argentina muestra algunas oportunidades, especialmente en empresas petroleras afectadas por conflictos en el estrecho de Ormus, y en instrumentos financieros ligados a la inflación. Fabiano explicó que estos activos representan una alternativa segura mientras se monitorea la evolución del tipo de cambio y la política monetaria local.

El economista también hizo foco en el contexto internacional: la guerra en Medio Oriente, la tensión en Irán y las amenazas a Europa han provocado un aumento en los precios del petróleo, que impactará en el transporte y el costo de vida. “Si no baja el precio del petróleo, va a continuar en aumento aunque sea unos días más”, advirtió.

En materia de inversión, Fabiano recomendó instrumentos atados a la inflación, como la letra TZ26, para quienes buscan resguardar su capital frente a la suba de precios. Para perfiles más conservadores, sugirió fondos en dólares de empresas argentinas o latinoamericanas, con rendimientos aproximados del 7% anual.

Finalmente, el especialista se refirió a la minería y al debate sobre la Ley de Glaciares, subrayando la importancia de equilibrar el desarrollo económico con la preservación de recursos hídricos y ambientales. “Más de 100.000 personas participaron para dar su opinión sobre la ley, demostrando un interés creciente en la protección del agua”, afirmó.

Fabiano concluyó su intervención invitando a los oyentes a enviar consultas financieras para preparar análisis personalizados, reforzando la importancia de informarse antes de tomar decisiones de inversión.