“Lincoln suena” arranca con éxito en el patio cívico de los derechos humanos

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La Municipalidad de Lincoln lanzó el ciclo “Lincoln Suena”, una iniciativa que invita a los vecinos a disfrutar de espectáculos musicales en distintos espacios de la ciudad. La apertura del ciclo estuvo a cargo de la Banda Municipal de Música, que se presentó el pasado domingo 22 de marzo en el Patio Cívico de los Derechos Humanos. La Banda Municipal, dirigida por Roberto Finelli, ofreció un concierto que marcó el inicio de este ciclo que recorrerá diferentes espacios públicos de la ciudad. El próximo domingo 29 de marzo, a las 18.30 horas, la Banda Municipal volverá a presentarse en la Plaza Sarmiento del barrio Norte con un repertorio de música popular. El ciclo “Lincoln Suena” continuará el domingo 12 de abril en la plazoleta “Ernesto González” junto a las vías del ferrocarril. La iniciativa, impulsada por la Dirección de Cultura, busca acercar la música a los vecinos y promover la cultura en espacios públicos.