La municipalidad de Lincoln lanza el programa de castraciones masivas en todo el distrito

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La Municipalidad de Lincoln, a través de la Dirección de Zoonosis, ha puesto en marcha el programa de “castraciones masivas” en todo el Distrito, con el objetivo de promover la tenencia responsable de mascotas y reducir la población de animales sin hogar. La iniciativa se lleva adelante conjuntamente con agrupaciones proteccionistas de animales y se desarrolla durante todo el año. . El servicio de castración es gratuito y no requiere turno previo. La Dirección de Zoonosis también ofrece atención mediante la Unidad Móvil en barrios de Lincoln y en la sede de Zoonosis, ubicada sobre el Acceso Recalde. Los beneficios de castrar a las mascotas incluyen eliminar el celo y el nacimiento de crías indeseadas, aumentar la sobrevida y evitar enfermedades, y afectar positivamente el comportamiento. El cronograma de castraciones masivas para abril es el siguiente: miércoles 1 de abril en Roberts, jueves 2 en Arenaza, jueves 16 en Martínez de Hoz, jueves 23 en Barrio Sagrado Corazón (Lincoln) y jueves 30 en Pasteur. La atención se realizará desde las 8:30 hs.