La dirección de ganadería de Lincoln promueve la digitalización de rodeo con charla técnica

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La Dirección de Ganadería de la Municipalidad de Lincoln organizó una charla técnica sobre Digitalización de Rodeo en el predio de la Sociedad Rural de Lincoln, que contó con la participación de un nutrido grupo de productores, técnicos y trabajadores rurales. La capacitación estuvo a cargo del técnico especialista Gonzalo Imhoff, quien abordó el ecosistema de la ganadería de precisión y la implementación del sistema de caravanas electrónicas. La charla se centró en la importancia de la trazabilidad y el control individual de los animales, y cómo la tecnología puede ayudar a optimizar la administración de los establecimientos. Los asistentes pudieron profundizar en el uso y las funciones de bastones y monitores, dispositivos clave para la recolección de datos en tiempo real.