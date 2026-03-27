viernes, marzo 27, 2026
21.7 C
Nueve de Julio
viernes, marzo 27, 2026
21.7 C
Nueve de Julio
General

La dirección de ganadería de Lincoln promueve la digitalización de rodeo con charla técnica

La iniciativa busca acortar la brecha tecnológica en el sector primario y elevar los estándares de productividad y competitividad en un mercado cada vez más exigente con la gestión de la información

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La Dirección de Ganadería de la Municipalidad de Lincoln organizó una charla técnica sobre Digitalización de Rodeo en el predio de la Sociedad Rural de Lincoln, que contó con la participación de un nutrido grupo de productores, técnicos y trabajadores rurales. La capacitación estuvo a cargo del técnico especialista Gonzalo Imhoff, quien abordó el ecosistema de la ganadería de precisión y la implementación del sistema de caravanas electrónicas. La charla se centró en la importancia de la trazabilidad y el control individual de los animales, y cómo la tecnología puede ayudar a optimizar la administración de los establecimientos. Los asistentes pudieron profundizar en el uso y las funciones de bastones y monitores, dispositivos clave para la recolección de datos en tiempo real.

 

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6173

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR