Flexas advirtió sobre el impacto de la crisis en los municipios y respaldó el reclamo de fondos de la Provincia

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En el marco de la reunión convocada por el gobernador bonaerense Axel Kicillof con intendentes de toda la provincia, el jefe comunal de General Viamonte, Franco Flexas, analizó el escenario actual y advirtió que la crisis económica comenzará a impactar con mayor fuerza en los municipios.

Si bien no pudo asistir personalmente al encuentro por compromisos de agenda, el intendente aseguró estar al tanto de los temas tratados y consideró como positivo el anuncio de la Provincia de avanzar en la coparticipación de fondos que reclama judicialmente a la Nación. “Es parte de lo que venimos pidiendo: más recursos para los municipios, porque somos quienes terminamos resolviendo muchas problemáticas”, sostuvo en ‘Desperate’ por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Vision Plus TV.

No obstante, Flexas remarcó que el contexto general es preocupante. Señaló una caída en la recaudación local y anticipó que varios distritos ya comenzaron a restringir servicios. “Se va a notar cada vez más la reducción en la prestación, porque la situación económica es difícil y eso se ve en la calle”, afirmó.

En ese sentido, pidió mayor diálogo entre los distintos niveles del Estado y cuestionó las tensiones políticas. También apuntó contra sectores de La Libertad Avanza a nivel local por exigir mayor intervención estatal mientras a nivel nacional se impulsa lo contrario. “Tienen que definir qué modelo defienden”, expresó.

El intendente fue enfático al detallar cuáles son los servicios que no pueden recortarse bajo ningún escenario: salud pública —incluyendo guardias, especialidades y medicamentos—, recolección de residuos, alumbrado, mantenimiento urbano y atención a sectores vulnerables. “Hay más de 200 servicios municipales y muchos no se pueden dejar de prestar”, explicó.

Uno de los puntos más sensibles abordados fue la salud mental. Flexas confirmó un aumento en la demanda de atención psicológica y psiquiátrica, especialmente en jóvenes, y expresó su preocupación por los recientes casos de suicidio en la región. En ese marco, mencionó un trabajo conjunto con la Fundación INECO para detectar problemáticas en adolescentes, cuyos resultados preliminares calificó como “preocupantes”. Sin embargo, lamentó la falta de acompañamiento de algunas instituciones educativas para ampliar el diagnóstico.

En relación al acceso a la vivienda, el jefe comunal indicó que el municipio no recibe actualmente financiamiento nacional y planteó la necesidad de explorar alternativas como sistemas de construcción más rápidos y esquemas de financiamiento flexible. Además, propuso avanzar en cambios normativos que permitan subdividir terrenos en dimensiones más acordes a las necesidades actuales.

Por último, Flexas destacó la importancia de sostener una mirada institucional por encima de las diferencias partidarias. “No quita que seamos oposición; hay que acompañar los reclamos que son justos para la Provincia, porque es plata de todos”, afirmó.

También se refirió a la conmemoración de Malvinas, donde abogó por un reconocimiento amplio que incluya tanto a quienes combatieron en las islas como a quienes cumplieron funciones en el continente. “Todos estuvieron al servicio del país en un momento clave y deben ser reconocidos”, concluyó.